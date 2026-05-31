Ein verrauchter Bungalow in Graz. Rauch, der aus allen Fenstern ins Freie dringt. „Ich lief ums Haus, schrie den Namen meines Schwagers. Keine Antwort. Im Reflex bin ich hinein, vor lauter Rauch hab‘ ich nichts gesehen. Als ich es über den Hintereingang versuchte, lag er regungslos bei der Tür. Er war nicht ansprechbar – und ich in Schockstarre. Erst als ich ihn anbrüllte, welche Nummer denn die Feuerwehr habe, kam er zu sich. Die Nummer 122 hat er sofort rausgeschossen“, schildert der Verwandte die dramatische Lage.

Der Brand in dem Bungalow konnte von der Grazer Berufsfeuerwehr gelöscht werden (Schaden: 37.000 Euro). Das Opfer wurde ins Spital gebracht und gab den Ärzten gegenüber an, in suizidaler Absicht einen Brand gelegt zu haben. Dieses Geständnis brachte dem 29-Jährigen eine Anklage wegen schwerer Sachbeschädigung ein.

Brandopfer hat gelogen

Beim Prozess am Straflandesgericht sollte der Fall eine überraschende Wende nehmen. „Ich hatte keine Suizidgedanken, ich wollte mir sicher nicht mit Rauchgasen das Leben nehmen“, holt der bisher schweigsame Mann aus. Wie kam es dann aber zu seiner Erzählung über eine Brandstiftung? „Mein Mandant hat in seinem Alkohol- und Kokainrausch den Ärzten etwas aufgetischt, das absolut nicht stimmt“, sagt der Anwalt des Grazers. Sein Befund: „Der Brand nahm im Keller seinen Ausgang. Sollte er wirklich an Rauchgasen sterben wollen, wie er den Ärzten erklärte: Warum begab er sich dann bitte ins obere Geschoß?“

Der Anwalt sieht noch ein anderes Dilemma: „Selbst der Gutachter und die Feuerwehr meinen, dass Fremdverschulden nicht gesichert ist. Mein Mandant kann also, auch weil ihm die Erinnerung fehlt, die Verantwortung nicht übernehmen.“

Kabelbrand statt Brandstiftung

Erinnern kann sich der Angeklagte daran, dass er im vergangenen Herbst täglich bis zu einen Liter Schnaps getrunken hat. „Eine Feier bei Mama ist eskaliert, ich wurde von der Polizei weggewiesen“, erzählt er vom verhängnisvollen Tag im September. Dann ging er zu Papas Bungalow – mehr weiß er nicht. „Wann setzt Ihre Erinnerung wieder ein?“, fragt Richterin Barbara Schwarz den Grazer. – „Im Spital.“ – „Insgesamt schaut es so aus, als ob Sie auf der Flucht nach draußen zusammengebrochen sind“, meint die Vorsitzende.

Die Berufsfeuerwehr geht von einem technischen Defekt aus, der Brandsachverständige sieht als Ursache einen Kabelbrand. Weil es vor diesen Erkenntnissen aber bereits ein eindeutiges „Geständnis“ des Grazers zur Ursache des Feuers gegeben hat, hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Von diesem Vorwurf der schweren Sachbeschädigung („Brand durch Einbringen einer externen Zündquelle im Keller seines Vaters“) wird der Mann aber freigesprochen. „Das Geständnis kann ich Ihnen nicht zurechnen. Ich glaube Ihnen, dass Sie es im Rausch erzählt haben“, begründet die Richterin. Zudem fehlen notwendige, neutrale Beweise, „denn einen Kabelbrand kann man nicht legen. Schuld war ein technischer Defekt, nicht Sie – Sie sind aus dem Schneider.“

Mahnende Worte an junge Zuhörer

Der Freigesprochene kann damit seinen eingeschlagenen Weg (erfolgreicher Entzug, Lehrplatz in Aussicht) weiter verfolgen. Bevor er erhobenen Hauptes den Gerichtssaal verlässt, wendet er sich an die Schülergruppe, die dem Prozess beiwohnt. Ihnen gibt er Wichtiges mit auf deren Weg: „Finger weg von den Drogen, bitte! Sagt nein, auch wenn euch andere erzählen, dass Drogen cool sind. Aber ihr habt gesehen, wohin das Zeug bei mir geführt hat. Da ist nichts cool dran.“