Am 28. Juni werden die Grazerinnen und Grazer zur Urne gebeten. Bis dahin bleibt die große Frage, welche Mehrheiten sich künftig im Gemeinderat ausgehen werden. Denn obwohl der erste Platz der KPÖ einzementiert scheint, wird Bürgermeisterin Elke Kahr in puncto Allianzen künftig womöglich deutlich flexibler agieren müssen als bisher. Jedenfalls scheinen die Fronten zwischen dem linken und rechten Spektrum der Grazer Parteienlandschaft, wie gerade in Wahlkampfzeiten nicht anders zu erwarten, noch verhärtet.

Was das für die Realpolitik in der kommenden Legislaturperiode bedeutet, bleibt abzuwarten. Indes wird im Kleine-Zeitung-Forum nicht nur eifrig darüber debattiert, was sein könnte, sondern auch nachbesprochen, was sich in den vergangenen fünf Jahren in der steirischen Landeshauptstadt getan hat.

„Graz ist deutlich schöner und lebenswerter geworden“

Zufrieden mit der Bilanz der dunkelrot-grün-roten Koalition zeigt sich etwa „HaraldR27“: „Graz ist in den letzten Jahren deutlich schöner und lebenswerter geworden.“ Bürgermeisterin Kahr und die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hätten aus Sicht des Users „wirklich gute Arbeit geleistet“ und sich mit ihrer „unaufgeregten Arbeitsweise wohltuend von politischen Schreihälsen“ abgehoben. Ähnlich sieht das „das kleine ich bin ich“ und meint: „Bitte weiter so – zumindest eine Periode lang, damit Graz sich weiter zu einer Stadt entwickelt, in der man gerne leben mag!“

Indes kann „Reiskocherfahrer“ der oppositionellen Kritik an Kahr wenig abgewinnen: „Blau und Schwarz tun so, als würden sie es besser machen. Die Vergangenheit zeigt aber eindeutig: Dem ist nicht so. (...) Darum wurde es ja überhaupt erst möglich, dass sie abgewählt wurden. Speziell die Blauen haben noch massiven Erklärungsbedarf, wohin ein fetter Brocken unseres Steuergeldes verschwunden ist.“

Schließlich kommen lobende Worte von „kvinna“ für die insbesondere von der Volkspartei und den Freiheitlichen angeprangerte Verkehrspolitik der Rathauskoalition: „Noch mehr Verkehr würde die Grazerinnen und Grazer IN die Urnen treiben – das allerdings scheint den Leuten aus GU egal zu sein.“

„Verkehrs- und Parkplatzchaos wird viele an die Urnen treiben“

Anders liest sich die Gemütslage von „Popelgretel“ im Hinblick auf den anstehenden Wahlgang: „Es reicht schon, wenn sich keine linke Mehrheit ausgeht … allein das Verkehrs- und Parkplatzchaos wird viele an die Urnen treiben!“

Definitiv keinen Fan hat die Bürgermeisterin in „Politikverdrossener“ gefunden: „Elke Kahr ist mittlerweile nur mehr skurril, man merkt es bei Diskussionen und in Gesprächen. Da ist außer Sozialem und Geldverschenken nichts da. Keine Idee, keine Vision, nur den Mittelstand ausräumen und die Wirtschaft mit Verachtung strafen.“ Zugleich steht für „walb“ im Hinblick auf die jüngst von der ÖVP präsentierten Umgestaltungsideen der innerstädtischen Mur fest: „Das nennt man Mut und Visionen für die Zukunft. Hohensinner hat zumindest Ideen. Vom Rest der Stadtregierer kommt nur warme Luft.“

„Statt jeder Werbetafel sollten sie lieber einen Baum pflanzen“

Abseits spezifischer Stadtthemen bleiben Debatten über grundlegende Parteiideologien ein Dauerbrenner. Insbesondere vermeintliche Grundsatzpositionen der heimischen Volksvertreter zu Nahost, Trump und Putin sowie ihr Verhältnis zu diversen (historischen) Regimen sorgen für Diskussionsstoff. So sieht etwa „Wahrheitssucher“ durchaus Berührungspunkte an den politischen Rändern: „Die FPÖ und die KPÖ sind sich in ihrer außenpolitischen Verblendung näher, als beiden lieb sein dürfte. Zwei Geisterfahrer, die unter dem Pathos des Friedens als fünfte Kolonne Moskaus operieren.“

Für den Erfolg der Freiheitlichen und Kommunisten „im Herzen Europas“ hat „Imandazu“ eine schlichte Erklärung: „(Es) liegt an der Schwäche von ÖVP und SPÖ. Erstere vermitteln agrarisch eingehegt keine Zukunftsperspektive und Zweitere schwärmen von einer Art Oktoberrevolution, garniert mit obsoletem Suffragettengehabe mit Sprachverhunzung.“ Infolgedessen sei ein Großteil der Wählerschaft orientierungslos geworden.

Was „Esgehtunsgutinösterreich“ im Gemeinderatswahlkampf schmerzlich vermisst, sind sachlich kommunizierte Inhalte. Daher der Vorschlag: „Jeder Partei ein Kontingent an Informationszeit in den Medien zur Verfügung stellen, in dem sie ihre Ideen und deren Umsetzung darlegen kann. Kein Geschwafel, Aussagen schwarz auf weiß. Statt jeder Werbetafel sollten sie lieber einen Baum pflanzen.“