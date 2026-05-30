Sollten Sie den Begriff Salatkultur nicht kennen, dann kennen Sie ihn jetzt. Und sollten Sie wissen wollen, was es damit auf sich hat, dann gibt es hierzulande eine Adresse, in die es sich einzukehren lohnt: der Karnerhof am Faaker See. Es ist ein allabendliches Spektakel, das hier seit Jahrzehnten hochgehalten wird: Hotelgäste stehen meterweit Schlange, um von Hausherr Hans Melcher Salatgerichte serviert zu bekommen, die für viele zum Maßstab des grünblättrigen Genusses werden.

Hotelgäste stehen meterweit Schlange, um von Hausherr Hans Melcher Salatgerichte serviert zu bekommen. © Lucas Palm

Kaum zu glauben, aber hier Normalität: Auch erstaunlich viele Kinder mutieren hier zu Salattigern. Das liegt in erster Linie an den Vinaigrettes – vulgo Dressings –, mit denen Melcher sein saisonales Grün benetzt. Der Aceto Balsamico tradizionale aus Modena wird hier selbst cuvétiert, er gibt den Salaten eine ungewohnt runde Süße, die von hochwertigen Ölen – darunter ein Haselnussöl aus Frankreich – flankiert werden. Fazit: Anstellen lohnt sich!

Kasnudel dürfen natürlich auch nicht fehlen. © Lucas Palm

Natürlich kommt auch das Kalorienreichere hier nicht zu kurz. Besonders empfehlenswert: das 5-Gang-Menü abends, das die regionale Saisonalität dieses malerischen Fleckchens Erde gekonnt auf die Teller bringt. Hinreißend abgeschmeckt: die sämige Lauchcremesuppe, in der – Achtung, Seltenheitswert – nicht der Obers, sondern der Lauch die erste Geige spielt, während die knusprigen Speckstreifen am Schalenboden erst beim dritten, vierten Löffel ihre volle Wirkung entfalten. Wunderbar!

Pulled-Pork-Focaccia mit Rotkraut und BBQ-Sauce. © Lucas Palm

Mediterraner und hier, am südlichen Ende des südlichsten Bundeslands, durchaus mit Regionalitätscharakter: die mit Kichererbsenhummus gefüllte, aber etwas ausdruckslose Artischocke, deren Leichtigkeit jedenfalls nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass hier auch das traditionell Herzhafte seinen Platz hat: zu nennen wäre etwa das Kalbsbeuscherl mit Serviettenknödel, das rosa gebratene Schweinsfilet oder das großartige Pulled-Pork-Focaccia mit Rotkraut und BBQ-Sauce.

Confierter Heilbutt mit Erbsencreme und Karotten. © Lucas Palm

Die Kinderkarte mit den üblichen Klassikern hat hier vor allem deswegen ihren Platz, weil es rund um den Faaker See dermaßen viel zu entdecken gibt – große Empfehlung: der nahegelegene Affenberg-Zoo in Landskron! –, dass die jungen Gäste sich sehr wohl auch mal ein Schnitzerl verdient haben. Und die Erwachsenen das eine oder andere Flascherl Wein, wie etwa die Sonderabfüllung des 2020er Ried Kranachberg vom Sattlerhof, die zeigt, wie beeindruckend der Karnerhof-Weinkeller bestückt ist.