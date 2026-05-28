Der Bau ist noch nicht ganz abgeschlossen, das Innere ist aber bereits mit Leben gefüllt. Seit 17. Jänner wird in der neuen rumänisch-orthodoxen Kirche – direkt an der B 64 – in St. Ruprecht an der Raab Liturgie gefeiert. Es ist die erste rumänisch-orthodoxe Kirche, die in der Steiermark erbaut worden ist. Dementsprechend groß war auch das Aufgebot an Gästen bei der Altarweihe. Mehr als 20 Geistliche aus ganz Österreich waren dafür in die Oststeiermark gekommen.

Die Fassade und die Innenwände müssen noch gestaltet werden © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Insgesamt 1,2 Millionen Euro hat der Neubau bisher gekostet. „Die Fassade muss noch gemacht werden und die Innenwände werden noch mit biblischen Motiven bemalt. Insgesamt werden wir schon auf zwei Millionen Euro kommen", erklärt Priester Catalin Horvath.

Ikonen und biblische Abbildungen, wie hier Christi Geburt, zieren die Kirchenwände © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Die Holzschnitzereien am Eingang zeigen christliche Symbole © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Einblick in die Kirche

„Die rumänisch-orthodoxe Kirchengemeinde ist in der Steiermark groß. Rund 200 Familien kommen jeden Sonntag in St. Ruprecht zusammen“, erklärt der 39-Jährige. Zwei, die regelmäßig in die Kirche kommen, sind Nadia und Florin Chira-Hollegger aus Leibnitz. Florin beteiligt sich auch bei der Gestaltung der Liturgie. Bevor diesen Freitag bei der Langen Nacht der Kirchen die heiligen Hallen auch für Andersgläubige geöffnet werden, führen sie durch ihre Kirche.

Nadia und Florin Chira-Hollegger von der rumänisch-orthodoxen Kirchengemeinde in ihrer Kirche in St. Ruprecht an der Raab © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Vor dem Gebäude sticht ein großes Holzbrett ins Auge. Darüber hängen hölzerne Hämmer. „Damit wird traditionell zum Gebet geschlagen“, erzählt Florin. An der hölzernen Türe sind christliche Symbole wie Kreuz, Fisch, Taube und die zehn Gebote zu erkennen. Gleich neben dem Eingang befindet sich ein messingverzierter Bereich. „Hier werden Kerzen für Lebende und Verstorbene entzündet, gleich gegenüber ist der Raum, wo der Priester die Beichte abnimmt“, sagt Nadia.

Die Wände sind mit Ikonen und biblischen Abbildungen bestückt. Zu sehen sind unter anderem die zwölf höchsten Feiertage, wie Jesu Geburt, der Einzug in Jerusalem, oder auch die Auferstehung sowie die beiden Heiligen Rupert von Salzburg und Josef von Partoș, denen die Kirche geweiht ist.

Der Heilige Rupert von Salzburg und der Heilige Josef von Partoș, denen die Kirche geweiht ist © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Mehrere Reihen mit purpur gepolsterten Sessel blicken Richtung Altarraum. Durch hölzerne Flügeltüren bleibt der Blick hinein noch verborgen. Zur Liturgie am Sonntag werden sie geöffnet.

Blick in den Kirchenraum © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Mehr dazu erfahren Interessierte bei der Kirchenführung am Freitag, ab 17 Uhr. „Pfarrer Giovanni Prietl hat mich gefragt, ob wir heuer mit unserer neuen Kirche mitmachen wollen und ich fand das eine gute Idee. Ich zeige den Besuchern unsere Kirche und erkläre ein bisschen die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten der katholischen und der rumänisch-orthodoxen Kirche“, führt Horvath aus.

Messen werden auf Deutsch und Rumänisch gelesen © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

So erfahren die Gäste, dass rumänisch-orthodoxe Priester eine Familie haben und einen weltlichen Beruf ausüben (Horvath etwa ist selbstständiger Installateur), warum es in der Kirche weder Orgel noch Musikinstrumente gibt, die Messen auf Deutsch und Rumänisch gelesen werden und warum der Altarraum von Frauen nicht betreten werden darf.