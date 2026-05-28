Rund ein halbes Jahr nach der Eröffnung der neuen Raiffeisen-Bankstelle an der B74 in Heimschuh gab es direkt nebenan den nächsten Grund zum Feiern. Im ersten Stock des Gebäudes wurde am Donnerstag die neue Polizeidienststelle offiziell in Betrieb genommen.

Zeitgemäße Infrastruktur

„Die Dienststelle ist ein zentraler Punkt in dieser Region zur Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und anderen Einsatzorganisationen“, so der stellvertretende Inspektionskommandant Josef Griess. Auf 200 Quadratmetern und ausgestattet mit neuester Computertechnik, Sicherheitsschleuse und barrierefreiem Zugang versehen die neun Beamtinnen und Beamten bereits seit Dezember 2025 ihren Dienst.

Der Festakt vor der neuen Polizeiinspektion Heimschuh war gut besucht © KLZ / Sarah Romauch

Wichtig für Sicherheitsstrategie

Davon überzeugte sich niemand Geringerer als Innenminister Gerhard Karner. Er meinte, dass die regionalen Dienststellen zu unterstützen, ein wichtiger Teil der bundesweiten Sicherheitsstrategie sei.

Alfred Lenz, Bürgermeister der Gemeinde Heimschuh, blickt positiv in die Zukunft: „Ich glaube, dass es gut auf die Beine gestellt und die Sicherheit für Heimschuh nun gegeben ist.“ Dass modernere Dienststellen aber nur die halbe Miete seien, betonte Landespolizeidirektor Gerald Ortner: „Das Gebäude allein macht keine Sicherheit – die Sicherheit machen die Kolleginnen und Kollegen.“