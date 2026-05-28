„Du hast mir den Kopf verdreht“, ächzt Arabella Kiesbauer lachend, nachdem sie einmal quer über die Veranda gewirbelt wurde. Der junge Mann, der sie gerade schwungvoll im Kreis gedreht hat, grinst breit. „Bei mir geht alles schnell“, sagt Peter aus dem Murtal. Und genau so beginnt auch sein Auftritt bei der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“: laut, lustig, charmant und mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein.

Der 23-Jährige eröffnet die Vorstellungsfolgen der 23. Staffel selbstbewusst mit einem Satz, der wohl hängen bleiben wird: „Ich bin ein Alleskönner.“ Ein guter Traktorfahrer sei er, ein guter Tänzer und „ein guter Küsser“ noch dazu. Bescheidenheit gehört offenbar nicht zu seinen größten Eigenschaften. Dafür aber Schlagfertigkeit und jede Menge Energie.

„Wäre gerne Kuh auf meinem Hof“

Zu Hause ist Peter auf einem Milchviehbetrieb im „wunderschönen Murtal“, wie er sagt. Rund 50 Milchkühe gehören zum Hof. „Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich gern Kuh auf meinem Hof“, sagt er lachend. „Die hat das schönste Leben.“

Als Arabella Kiesbauer den Hof besucht, muss sie Peter nicht lange suchen. Sie folgt einfach der Musik. Vor dem Haus sitzt die Familie bereits gemeinsam auf der Veranda, es wird musiziert und Kuchen serviert. Peter spielt auf, tanzt mit der Moderatorin, es herrscht Frühschoppen-Stimmung.

Dass Musik für ihn mehr ist als ein Hobby, merkt man. „Sie begleitet mich durch mein ganzes Leben“, erzählt er. Musik könne das ausdrücken, „was man mit Worten nicht sagen kann“.

„Brauche keinen Stacheldraht im Gesicht“

Mit am Hof leben neben Peter auch seine Eltern, der Großvater und drei Geschwister. „Nicht immer leicht“, heißt es schmunzelnd aus der Familie, wenn es darum geht, Peter als Bruder zu haben. Gleichzeitig beschreiben ihn seine Eltern als sensibel, verantwortungsvoll und pflichtbewusst. Er sei einer, auf den man sich verlassen könne.

In Liebesdingen hat es bisher nicht funktioniert. Seit dreieinhalb Jahren ist der Jungbauer Single. „Es hat nie so recht gepasst“, sagt er. Dabei scheint seine Vorstellung von Beziehung eigentlich ziemlich klar zu sein: Harmonie, füreinander da sein.

Beim ersten Eindruck achtet Peter vor allem auf die Augen und auf ein „liebes Lachen“. Tattoos und Piercings sind weniger sein Fall: „Einen Stacheldraht im Gesicht brauch‘ ich nicht“, meint er trocken. Rauchen sei für ihn überhaupt ein Ausschlusskriterium, genauso wie Menschen, deren Hobby „schlafen“ ist.

Trotz aller lockeren Sprüche wird aber klar: Peter sucht nichts Oberflächliches. „Wenn es die Richtige ist, werde ich sie auf Händen tragen und Berge versetzen“, sagt er entschlossen. Ein Mann für nur eine Nacht sei er jedenfalls nicht.