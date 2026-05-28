Bei der „Langen Nacht der Kirchen“ öffnen Gotteshäuser in ganz Österreich ihre Türen bis spät in die Nacht. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Konzerten, Führungen, Gesprächen, Gottesdiensten und kulturellen Angeboten. Die Veranstaltung richtet sich an gläubige Menschen ebenso wie an Interessierte, die Kirchenräume neu entdecken möchten. Auch in Villach wird im Rahmen der ökumenischen Veranstaltung ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zahlreiche Pfarren und kirchliche Einrichtungen laden bei freiem Eintritt zu Begegnung, Musik und spirituellen Impulsen ein.

Das Programm

In der Altkatholischen Burgkapelle beginnt das Programm um 18 Uhr mit einer feierlichen Vesper. Die Pfarrkirche Heiligste Dreifaltigkeit lädt von 16 bis 19 Uhr Kinder und Jugendliche zu einem „Spannenden Nachmittag“ mit Spiel, Spaß und Kreativität ein. In der Pfarrkirche St. Josef findet um 22 Uhr eine Taizé-Andacht statt.

Musikalisch wird es unter anderem in der Pfarrkirche Heiligenkreuz, wo um 19.30 Uhr „The Latin Jazz Mass“ von Martin Völlinger mit Amidravi Coval und Musikern der Kelag Big Band aufgeführt wird. Die Kirche im Stadtpark lädt zwischen 18 und 22 Uhr mit dem Café GL.u.eck zu Gespräch, Austausch und Begegnung ein.

In Landskron stellt sich von 19 bis 20.30 Uhr der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem vor. In der Stadthauptpfarrkirche St. Jakob stehen um 20 Uhr eine Vesper sowie anschließend eine Gesprächsrunde bei Feuerschein im Pfarrgarten unter dem Titel „ÜBER-Frau Maria: AVE Maria“ auf dem Programm.

Das Jugendzentrum St. Jakob veranstaltet von 18 bis 21 Uhr unter dem Motto „Queer & Catholic – das geht“ einen bunten Nachmittag mit Buttons und T-Shirts im Regenbogen-Style. In der Evangelischen Auferstehungskirche Villach Nord können Besucherinnen und Besucher zwischen 18 und 20.30 Uhr in verschiedenen Stationen „Wege zum Glück“ entdecken.

Weitere Programmpunkte gibt es unter anderem in Fresach, Kreuth bei Bad Bleiberg, Bad Bleiberg und Paternion. Das Gesamtprogramm zur „Langen Nacht der Kirchen“ ist online unter www.langenachtderkirchen.at/kaernten abrufbar.