Ein folgenschwerer Unfall mit anschließender Fahrerflucht ereignete sich am Mittwochvormittag im Grazer Bezirk Gries. Im Kreuzungsbereich der Tändelwiese mit der Hergottwiesgasse bzw. der Puchstraße befand sich kurz nach 10 Uhr ein 62-jähriger Fußgänger auf der dortigen Verkehrsinsel, auf der sich auch eine Trafik befindet. Bei den Taxiparkplätzen gleich davor dürfte der Mann, der laut Polizei stark alkoholisiert war, von einem Pkw erfasst worden sein.

Der Grazer erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in das LKH-Universitätsklinikum eingeliefert. Der Fahrer oder die Fahrerin des gelben Pkw setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Jetzt bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Die Chance ist groß, denn der Bereich war zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum gelben Pkw bzw. die Person darin machen kann, soll sich bei der Verkehrsinspektion 1 melden: Tel. 0 59 133 - 654110.