„Machen Sie es sich gemütlich“, sagt Richter Johann Kogelnig zur ersten Zeugin und fasst kurz zusammen, worum es in dem Prozess geht. „Es gibt hier eine Rauferei um die Frage, wer erben darf – der Sohn oder der Pfleger.“ Es ist nämlich Folgendes passiert: Eine Dame kam mit weit über 80 Jahren ins Altersheim. Ihr Sohn Walter Bergmann sagt: „Die Mutti und ich haben zuvor zusammen in einem Haus gewohnt und ich habe mich um sie gekümmert, aber sie war dann so schwach, dass wir uns gemeinsam fürs Heim entschieden haben.“

Fremder Mann erbt

Doch nur neun Tage nachdem die Mutter ins Heim gezogen ist, schrieb sie ein Testament und machte einen Pfleger zum Alleinerben. Erst als die Mutter im Vorjahr mit 93 Jahren starb, erfuhr der Sohn davon. Für ihn stinkt die Sache zum Himmel. „Meine Mutter hätte das nie gemacht, einem fremden Mann alles vererben.“

Der Pfleger hat nicht einmal ein Jahr in dem Heim gearbeitet, die Mutter lebte sieben Jahre dort. War es wirklich ihr letzter Wille dem Kurzzeitpfleger ihr Vermögen zu hinterlassen? Das halbe Altersheim – Pflegerinnen, Ärztinnen und eine Nachbarin sind nun am Bezirksgericht Ferlach als Zeugen geladen. Ausnahmslos alle sprechen voller Wertschätzung und in höchsten Tönen über den Sohn. Er sei jeden Tag mehrmals bei der Mutter im Heim gewesen, sie hätten ein inniges Verhältnis gehabt. „Mutter und Sohn waren ein Herz und eine Seele.“ „Er hat auf seine Mutter geschaut, wie kein anderer.“ Solche Sätze fallen.

Doch der Anwalt des Pflegers sagt: „Die Mutter hat sich vom Sohn im Stich gelassen gefühlt, weil sie nicht ins Altersheim wollte.“ Der Pfleger sei „ein menschlicher umgänglicher Typ und hatte schnell ein Vertrauensverhältnis zu der Frau“. Sie habe früher den Vater des Pflegers gekannt und sich dann entschieden, ihn, den Pfleger, als Erben einzusetzen und ihm das Testament zu geben.

Es gibt einen handgeschriebenen Zettel mit sechs Zeilen, darüber steht „Testament“. Es ist eindeutig die Schrift der Verstorbenen. Paolo Caneppele, der Anwalt des Sohnes, zeigt den Zettel den Pflegerinnen und Ärztinnen im Zeugenstand. Richter Kogelnig fragt fast alle: „Hätte die Dame das Testament alleine so schreiben können?“ Die Antworten reichen von: „Ich denke nicht“ bis „Nein, sicher nicht.“ Die Frau wird als leicht bis schwer dement beschrieben und als verwirrt. Sie sei freiwillig ins Heim gezogen und sie soll einen problematischen Umgang mit Medikamenten gehabt haben. Die meisten Zeugen glauben nicht, dass die Mutter fähig war, das Testament in diesem Wortlaut zu verfassen.

Das Testament © KLZ/Kalser

Interessant ist: Einige Zeuginnen sagen, dass die Frau in guten Phasen gerne geschrieben hat – zum Beispiel einen Einkaufszettel. „Sie war eine stolze Frau und stolz auf ihre Handschrift“, meint eine Ärztin. Es sei denkbar, dass sie einen Text nachschreiben konnte, den man ihr vorgegeben hat - „auch im Zusammenhang mit einem Testament“.

Hypnose?

Noch etwas ist spannend: Der Pfleger hat eine Hypnoseausbildung. Der Anwalt des Sohnes fragt nun eine Ärztin sinngemäß, ob das Testament unter Hypnose entstanden sein könnte. Dagegen wehrt sich der Anwalt des Pflegers vehement. Sein Mandant habe die Frau in dem Heim sicher nicht hypnotisiert. „Der Pfleger hat die Hypnoseausbildung erst viel später gemacht.“

Es ist ein Krimi. Was gab es überhaupt zu erben? Das Elternhaus hat der Sohn bereits zu Lebzeiten bekommen. In dem Erbstreit vor Gericht geht es nun um das Geld, das auf dem Pensionskonto der Frau war: Laut Anwalt Sommer 34.000 Euro. Den allergrößten Teil davon hat der Sohn allerdings schon verbraucht.. Sein Anwalt sagt: „Mein Mandant hat das Geld hauptsächlich für die Mutter verwendet für Therapien, Nahrungsergänzung und er hat damit ihre Wohnung in Ordnung gehalten. Das wollte sie so.“ Der Pfleger als testamentarischer Erbe fordert dieses Geld nun vom Sohn zurück, es stehe ihm zu. Denn: Der Sohn habe das Geld zu Unrecht genommen.

„Was tun Sie mir an?“

Beinahe wäre es sogar schon zu einem Vergleich gekommen: Der Sohn wollte dem Pfleger freiwillig etwas zahlen, damit Ruhe ist. Nun fragt der Richter erneut: „Ist ein Kompromiss möglich?“ Anwalt Sommer sagt: „Ja, aber mein Mandant will vom Sohn mehr Geld als ursprünglich angeboten wurde und er will alles auf einmal, es stehen ihm 30.000 Euro zu.“ Der bis dahin ganz ruhig gebliebene Sohn, erhebt sich und meint: „Ich zahle freiwillig gar nichts. Nachdem, was mir dieser Mann angetan hat, bekommt er nichts.“

Der Prozess wurde vertagt. Es braucht weitere Zeugen und einen Gutachter, der letzendlich klären muss, ob die alte Dame testierfähig war. Der Richter sagt: „Es ist alles offen“