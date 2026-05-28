Windradparks, PV-Anlagen und Wasserkraftwerke deutlich schneller umzusetzen, darauf zielt das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) der Bundesregierung ab. Ein Entwurf wurde im Frühjahr 2026 in Begutachtung geschickt. Laut diesem muss die Steiermark bis 2030 zusätzlich 2,7 Terawattstunden (TWh) Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen (wir berichteten). Bei der Wasserkraft bedeutet das einen Anstieg der Erzeugungsmenge um noch mindestens 0,5 TWh.

Das brachte im April den Österreichischen Fischereiverband, das Österreichische Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz sowie den „River and Nature“-Trust auf den Plan. Sie richteten einen dringenden Appell an die Bundesregierung: Gefährde das Gesetz doch Österreichs letzte intakte Fließgewässer, besonders kleine und mittlere Gewässer sollten daher ausgenommen werden.

Bürgerinitiative dagegen

In dieselbe Kerbe schlägt auch die Schladminger Bürgerinitiative „Lebenswerte Region“. Sie fürchtet, dass mit dem EABG Wind unter die Flügel der geplanten Projekte in der Talbachklamm und an der Enns kommt. Obmann Franz Zefferer dazu: „Kleinwasserkraft greift unmittelbar in Ökosysteme ein, unterbricht Fischpopulationen und schädigt den natürlichen Wasserhaushalt dauerhaft.“

Die Bürgerinitiative wurde vergangenes Jahr mit dem FishLife-AWARD vom Österreichischen Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz (ÖKF) ausgezeichnet. Obmann Franz Zefferer ist in der Mitte © Martin Huber

Grüne in Verhandlungen

Für eine Umsetzung des EABG ist eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat erforderlich, was die Zustimmung von Grünen oder FPÖ notwendig macht. Die FPÖ hat sich auf Bundesebene klar dagegen positioniert, die Grünen sind dazu in Verhandlungen mit der Regierung. Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner sagt nach Rückfrage mit dem Grünen-Parlamentsklub in Wien: „Die Verhandlungen sind noch offen, konkret auch Fragen in Bezug auf den Schutz der Flüsse. Es wäre aber kontraproduktiv, kleine Flussjuwele wie die Enns – in die viel öffentliches Geld für die Renaturierung geflossen ist – für die Energiegewinnung zu nutzen. Windkraft und PV sind die wesentlich wirtschaftlicheren Energiequellen.“

Schönleitner ist überzeugt: Vor allem für die Windkraft gebe es im Bezirk noch sehr viel mehr Potenzial, als die bisher ausgewiesenen Eignungszone zwischen Rottenmann und Admont. Auf Nachfrage im Büro von Umweltlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) heißt es, dass es sich dabei um Bundesmaterie handelt, die noch nicht beschlossen ist. Auswirkungen auf konkrete Projekte könnten daher noch nicht realistisch abgeschätzt werden.

Wenig Verständnis für die Forderung, Kleinwasserkraftwerke aus dem EABG auszunehmen, gibt es beim Dachverband der Kleinwasserkraft. Steiermark-Sprecher Bernd Lippacher: „Es gibt faire und tiefgehende Behördenverfahren, in denen alles nach Strich und Faden geprüft wird. Kleinwasserkraft ist nicht per se schlecht, sondern eine der günstigsten Energieformen, weil der Strom dort erzeugt wird, wo er auch verbraucht wird. Wir brauchen einen Mix bei den Erneuerbaren, es bringt nichts, das eine gegen das andere auszuspielen.“

Zwei Verfahren beim Landesverwaltungsgericht

Von einer Projektrealisierung ist man sowohl an der Enns, als auch in der Talbachklamm noch weit entfernt. In Sachen Talbachklamm laufen weiterhin zwei Verfahren beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) einerseits zum Widerstreitverfahren zwischen Verbund und der Kapsch Holding; andererseits bei der Auszeichnung als Naturdenkmal (wir berichteten). Eine baldige Entscheidung wird es aufgrund der Komplexität nicht geben, heißt es auf Nachfrage.

Was die drei geplanten Kraftwerke an der Enns zwischen Pichl (Schladming) und Lehen (Haus) angeht, gibt es noch weit weniger Neuigkeiten. Eine Nachfrage bei der Energie Steiermark blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.