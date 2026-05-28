Franky Wastls „Sunset Klopeiner See“ an der Westuferstraße 15 in St. Kanzian feiert am 29. und 30. Mai ab 18 Uhr sein „Grand Opening“, also große Eröffnung. „Freitag und Samstag feiern wir auf unserer neuen Cocktail-Terrasse, in der Rockbar und im Club“, so die Ankündigung. Auflegen wird der Kärntner DJ Maph.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren © KK/Privat

Wastl ist in Sachen Gastronomie in Unterkärnten kein Unbekannter. Vor 20 Jahren hat der 39-jährige Bleiburger mit dem Stefanhof in Moos/Blato begonnen. Es folgten das City Café in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom, das er heute noch ebenso innehat wie die Gastronomie im Freibad in Bleiburg/Pliberk. Am Bleiburger Wiesenmarkt ist er ebenfalls vertreten. Zwei Jahre betrieb er das „ Rumpelstilzchen “ in St. Kanzian. Und jetzt eröffnet unter seiner Ägide – gemeinsam mit seinen Partnern Tamara Vogl, Nico Glanz, Patrick Radocha und Johannes Stefitz – eine neue Einkehrmöglichkeit für Jung und Alt im Herzen von St. Kanzian.

Tamara Vogl, Franky Wastl, Nico Glanz, Patrick Radocha (von links) © Ulrike Greiner

Das Haus hat eine lange Geschichte. Seinerzeit gab es hier sogar ein Kino, später zog eine Pizzeria ein. Ehemals „Filou“, später „Enjoy“, hat das neue „Sunset Klopeiner See“ vorerst am Freitag, Samstag und vor Feiertagen geöffnet. Ab 15. Juni dann täglich: Montag bis Samstag von 18 bis 2 Uhr und am Sonntag von 14 Uhr bis Mitternacht. „Wir haben drei Monate lang komplett umgebaut, wirklich komplett renoviert“, berichtet Wastl. Kontakt: 0664 4265645