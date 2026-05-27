Der zweite Stock des Schlosses Großsölk wurde am Dienstag zum Treffpunkt für Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Medien. Anlass dafür war die Präsentation des neuen Buches „Sternenlicht & wir“ zum Thema Lichtverschmutzung. Naturpark-Geschäftsführerin Gabriele Trinker führte durch das Programm, das mit Grußworten von Bürgermeister Werner Schwab und Landesrat Hannes Amesbauer eingeleitet wurde.

Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse, sprach einerseits über die Motivation seiner Bank, das Projekt finanziell zu unterstützen. Andererseits berichtete er über ein persönliches Erlebnis auf einer Reise in den hohen Norden, bei der die Lichtverschmutzung durch die Beleuchtung einer Kleinstadt das Beobachten von Polarlichtern erschwerte.

Hilfe beim Erkunden

Autor und Astrophysiker Stefan Wallner präsentierte das neue Werk und lud gleich alle Anwesenden ein, gemeinsam darin zu blättern. Die Dokumentation führt von der Geschichte unseres Kosmos über den Nachthimmel als Taktgeber, das Kernthema Lichtverschmutzung bis hin zur Sölktäler Sternenroute. Der Astrophysiker hatte auch ein Teleskop mitgebracht und im Schlosshof aufgestellt. Wer wollte, konnte die Sonne beobachten – entweder durchs Okular oder mit direktem Blick durch eine Schutzbrille.

Für die visuelle Gestaltung des neuen Nachschlagewerkes ist die Ennstalerin Miriam Kohlhofer verantwortlich. Ihre Illustrationen heben die wissenschaftlichen Inhalte auf eine eigene künstlerische Ebene. Eine Kombination aus verständlichen Texten, Grafiken und Bildern macht Lust darauf, den Sternenhimmel selbst zu erkunden. Die neue Publikation ist für den Naturpark Sölktäler ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur angestrebten Zertifizierung als „International Dark Sky Park“.