Am gestrigen Dienstag fuhr eine 41-jährige Frau ihren Pkw gegen 16.15 Uhr auf der Gemeindestraße in Mühldorf von Möllbrücke kommend in Richtung Kolbnitz. Zur selben Zeit fuhr ein Mann (48) mit seinem Auto von einer Nebenfahrbahn auf diese Gemeindestraße und wollte seine Fahrt in entgegengesetzte Richtung fortsetzen.

Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Beifahrerin (68) der Frau wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.