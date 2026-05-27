Sie reise mit Geldkoffern in die Ukraine, um dort Steuergeld in bar zu verteilen. Behauptungen dieser Art über die Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) wurden von der FPÖ auf ihrer Website und auf ihren Kanälen getätigt. Seit Dienstag dürfen die Freiheitlichen das nicht mehr.

Meinl-Reisinger hat ein medienrechtliches Verfahren gegen die FPÖ vor dem Wiener Straflandesgericht in erster Instanz gewonnen. Wie die Neos am Dienstagabend berichteten, wurde am Landesgericht für Strafsachen in Wien dem medienrechtlichen Antrag stattgegeben. Die FPÖ muss unter anderem eine Entschädigung in Höhe von 3000 Euro zahlen und die entsprechende Behauptung auf der Website löschen. Die Entscheidung ist freilich noch nicht rechtskräftig. Meinl-Reisinger will die Entschädigung an den gemeinnützigen Verein „kleine herzen“ spenden, der ukrainische Kinder unterstützt und daran arbeitet, von Russland verschleppte Kinder wieder zurück nach Hause zu bringen.

Beate Meinl-Reisinger: „Gewinn für die Demokratie“

Zivilrechtliche Verfahren gegen die FPÖ und gegen Generalsekretär Christian Hafenecker auf Unterlassung und Widerruf sind noch anhängig. Die Verhandlung gegen den freiheitlichen Nationalratsabgeordneten fand letzte Woche statt, ein Urteil ist noch ausständig. Die Verhandlung gegen die FPÖ geht im Herbst vor dem Handelsgericht Wien in Szene, die Weiterverbreitung der Behauptung wurde aber laut Neos bereits mittels einstweiliger Verfügung untersagt.

Auf Instagram äußerte sich Meinl-Reisinger zur Entscheidung. Dabei betonte sie, dass sie es begrüße, unterschiedlicher Meinung zu sein – auch in der Ukraine-Frage. Ungestraft Lügen zu verbreiten, würde jedoch eine Grenze überschreiten. Die Entscheidung des Wiener Straflandesgerichts bezeichnete sie daher als „Gewinn für die Demokratie“.