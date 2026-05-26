Am Dienstag zur Mittagszeit gegen 11.30 Uhr startete ein 49-Jähriger mit seinem Paragleiter von der Emberger Alm zu einem Freizeitflug. Unmittelbar nach dem Start geriet der Gleitschirm aus bislang unbekannter Ursache zu nahe an die dort befindlichen Bäume und streifte diese auf einer Seite des Schirms.

Der Mann musste in weiterer Folge mittels Taubergung durch den Notarzthubschrauber C7 aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden. Nach der Erstversorgung an einem Zwischenlandeplatz wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.