Pfingsten ist vorbei, die Hitzewelle bleibt – auch in den kommenden Tagen wird laut Prognosen der Geosphere noch der eine oder andere Hitzerekord in der Steiermark gebrochen. Schon am Wochenende knackten gleich mehrere steirische Orte die 31-Grad-Grenze.

Am Dienstag wurde es noch eine Spur heißer. Pernegg an der Mur (Platz sieben) schaffte es mit einer Tages-Höchsttemperatur von 32,7 Grad österreichweit in die Top zehn der heißesten Gebiete des Landes. Hitzepol des Tages war Hermagor in Kärnten mit 34,3 Grad, gefolgt von Lienz (Osttirol) und Haiming (Tirol) mit je 33,3 Grad. Sehr warm in der Steiermark wurde es am Dienstag auch in Leoben mit 32 Grad, in Kindberg und Hartberg wurden 31,8 und 31,7 Grad gemessen.

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Regen am Mittwoch, aber kaum Abkühlung

Kurzfristige Abkühlung bringt in einigen Teilen der Steiermark im Moment lediglich der Mittwoch, ab Mittag kann es vom Norden der Steiermark her zu gewittrigen Regenschauern kommen, die sich dann in den Süden ausbreiten können. Die meiste Sonne bekommt an diesem Tag die Südsteiermark ab, vor allem an der Grenze zu Slowenien. Das zeigt sich auch am Thermometer, bis zu 31 Grad können die Temperaturen zur Wochenmitte erreichen. Im Nordosten wird es durch die Niederschläge hingegen etwas kühler, dort erreichen die Temperaturen noch 26 Grad.

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Der Regen stattet der Steiermark lediglich einen Kurzbesuch ab, ab Donnerstag überwiegt in der Steiermark erneut strahlender Sonnenschein, die Hitzewelle geht weiter. Mit Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad bleibt es heiß, die 30-Grad-Marke wird an diesem Tag aber wohl nicht geknackt werden. Am Freitag nimmt die Hitze in der Grünen Mark dann wieder zu, untertags steigen die Temperaturen auf 24 bis 28 Grad. Ähnlich geht es laut Geosphere auch am Wochenende weiter, schon am frühen Morgen zeigt das Thermometer zwischen 13 und 15 Grad an, im Tagesverlauf wird dann wieder an der 30er-Marke gekratzt.