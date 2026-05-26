Charmantes Chaletdorf mit alpinem Flair

Lust auf eine erholsame Auszeit inmitten der Berge? Das charmante Chaletdorf Bergdorf Riesner lädt mit exklusiver Aussicht und qualitativer Einrichtung zum Entspannen ein. Genießen Sie alpines Flair, frische Bergluft und das erstklassige Angebot.

Das familiär geführte Chaletdorf Bergdorf Riesner verwöhnt Sie direkt beim Lift der Riesneralm in elf Chalets und zwei Suiten mit exklusivem Service. Das Frühstück ist für Sie inklusive. Es stehen auch kostenfreie Kugelgriller bereit – werden Sie zum Grillmeister auf Ihrer eigenen Terrasse! Den Badeteich erreichen Sie in nur wenigen Gehminuten. Die Schladming-Dachstein-Sommercard ist mit all ihren vielen Leistungen inkludiert. Um die tolle Landschaft mit dem Fahrrad zu erkunden, gibt es einen Radverleih.

Das Angebot

Drei Nächte im Alpenkräuter-Chalet, Wellness-Chalet oder Wellness-Suite

Inklusive Frühstück und Nachmittagskaffee & Kuchen

Schladming-Dachstein-Sommercard

kostenfreie Kugelgriller vor Ort

Radverleih

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

LANDSCHÜTZER Bergdorf Riesner

Donnersbachwald 236, 8953 Donnersbachwald

Tel.: 0676 447 60 70

Mail: office@bergdorf-riesner.at

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