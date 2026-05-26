Pfingsten in Lignano 2026 ist vorbei, nun hat die örtliche Polizei ihre Bilanz veröffentlicht. Und diese hat doch einige irritierende Details parat: So wurde ein 19-jähriger Österreicher wurde des Mitführens eines 17 Zentimeter langen Springmessers den Justizbehörden gemeldet.

14 Österreicher mit Strafen belegt

Zwei Personen wurden mit einer Geldstrafe von jeweils 200 Euro belegt, weil sie nächtens mit Verstärkerlautsprechern Musik abgespielt haben. Eine Geldstrafe von 102 Euro erhielten insgesamt 13 weitere Personen: Eine wegen Verstoßes gegen die öffentliche Sittlichkeit, fünf weitere, weil sie beim Urinieren an einem öffentlichen Ort erwischt wurden.

Sieben weitere Personen wurden wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit mit der genannten Geldstrafe belegt. Von diesen insgesamt 15 Personen waren 14 österreichische Staatsbürger, einer war Deutscher. Die verstärkten Kontrollen im Straßenverkehr führten darüber hinaus zum Entzug von fünf Führerscheinen.

Auf frischer Tat ertappt

Eine Person wurde auf frischer Tat beim Drogenhandel ertappt, der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ins Gefängnis von Udine gebracht. Es soll sich dabei nicht um einen Österreicher handeln. Darüber hinaus habe es weitere kleinere Verstöße im Bereich des Drogenbesitzes gegeben.