Lignano Sabbiadoro stand zu Pfingsten erneut ganz im Zeichen von „Tutto Gas“. Tausende Partygäste – der Großteil davon aus Österreich – reisten über das verlängerte Wochenende wieder an die obere Adria. Während in den vergangenen Jahren immer wieder Bilder von Ausschreitungen und Sachbeschädigungen für Schlagzeilen gesorgt hatten, verlief das heurige Wochenende insgesamt ruhiger und gesitteter. „Es war besser als in den Vorjahren, so sind alle Gäste willkommen“, erklärt Tourismusstadtrat Massimo Brini. Obwohl heuer noch mehr Österreicher als bisher angereist seien, habe das „keine größeren Störungen“ verursacht.

Maßnahmen zeigten Wirkung

Bereits vor dem großen Ansturm hatten Stadtverwaltung und Behörden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen angekündigt: Die Polizeipräsenz wurde erhöht, Strandbereiche nachts gesperrt und zusätzliche Kontrollen im Ortsgebiet durchgeführt. Auch Einschränkungen beim Alkoholverkauf sollten verhindern, dass die Situation außer Kontrolle gerät. „Es gab eine deutliche Verbesserung in den Bereichen Sauberkeit und öffentliche Ordnung, auch der Vandalismus ist deutlich zurückgegangen.“ Das beweise, dass die gesetzten Maßnahmen Wirkung gezeigt hätten.

Besonders in italienischen Medien wurde teils heftige Kritik an der „Vermüllung“ Lignanos geübt. Das stößt der Gemeinde sauer auf: „Die Lokalpresse hat mit Fotos gearbeitet, die in jener kurzen Zeit gemacht wurden, in der es wirklich so ausgesehen hat – nämlich nach Abreise der Touristen und vor dem Eintreffen der Putztrupps.“ Ein Lokalaugenschein zeigte, dass gegen 7.30 Uhr tatsächlich bereits kein Müll mehr zu sehen war.

Polizei hatte „alle Hände voll zu tun“

Während auch Sicherheitsbeauftragter Alessio Codromaz von einem Pfingstwochenende spricht, das „besser kontrollierbar“ gewesen sei, hatten die Polizisten dennoch einiges zu tun. Das trifft auch auf die vier österreichischen Beamten zu, die erneut zur Unterstützung ihrer italienischen Kollegen vor Ort waren: „Die Mehrheit weiß sich zu benehmen, einige schwarze Schafe haben aber wieder stark übertrieben. Einige waren alkoholbedingt nicht mehr ansprechbar, zudem kam es immer wieder zu Rangeleien und Schlägereien“, sagt der Kärntner Polizist Martin Macor. Das wirke sich natürlich auf die Gesamtbilanz aus: „Wir hatten beinahe durchgehend alle Hände voll zu tun. Diesmal war die Nacht auf Montag sogar die intensivste, normalerweise war es da schon immer eher ruhig. Für uns war es nicht viel anders als in den Vorjahren.“

Montag plötzlich alles anders

Viele Partygäste wurden zudem Opfer von Taschendiebstählen. Trotzdem bewege sich das Pfingstwochenende in Lignano – gemessen an Einsätzen und Amtshandlungen – angesichts der vielen tausenden Gäste in einem Bereich, wie man ihn etwa von größeren Kirchtagen in Österreich kenne.

Mit Montagvormittag kehrte schließlich schlagartig wieder Ruhe in die Lagunenstadt ein. Party-Hotspots der vergangenen Tage waren geschlossen, abgebaut oder wirkten wie verwandelt. In Lignano freut man sich indes bereits auf das kommende Jahr: „Es gibt sicher noch weiteres Verbesserungspotenzial, aber alle sind willkommen. Nun freuen wir uns aber auf die herkömmlichen Gäste.“

Tragische Unfälle

Überschattet wurde das Pfingstwochenende von zwei schweren Unfällen österreichischer Gäste. Zunächst stürzte ein junger Mann am Samstagnachmittag im Bereich eines Supermarktes in eine Abfahrt und wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Er dürfte das Spital – Stand Montag – Mitte der Woche verlassen können.

Nur Stunden später stürzte ein Österreicher von einem Hotelbalkon nahe der Piazza Fontana. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Einsatzkräften bleibt er infolge der Verletzungen gelähmt.