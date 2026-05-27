Großen Erfolg feierte die Jagdhornbläsergruppe Wolfsberg beim steirischen und internationalen Jagdhornbläserwettbewerb im Kultur- und Eventzentrum Grottenhof im steirischen Leibnitz. Die Gruppe erreichte in der Kategorie „B-gemischt – mittel“ das Leistungsabzeichen in Gold.

© JHBG Wolfsberg

Rund 60 Gruppen aus dem In- und Ausland nahmen am Wettbewerb teil. Die Wolfsberger Jagdhornbläsergruppe besteht seit 1973 und zählt derzeit 14 Mitglieder. Gespielt wird auf Parforce- und Plesshörnern. Beim Bewerb wurde auch ein Selbstwahlstück von Gruppenmitglied Daniel Weinberger erstmals öffentlich aufgeführt. Die Komposition ist dem langjährigen Mitglied Erich Konrad gewidmet, der im Dezember 2025 verstorben ist.

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