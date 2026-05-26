Die jüngsten Niederschläge in Kärnten rückten das Thema Trockenheit zwar kurzzeitig in den Hintergrund, nachhaltige Entlastung konnten sie jedoch keine bringen. Wie angespannt die Lage weiterhin ist, zeigt sich aktuell in St. Jakob im Rosental. Haushalten, die von der „Wassergenossenschaft St. Jakob im Rosental“ versorgt werden, wurde seit vergangenem Freitag nachts das Wasser abgedreht, um einen drohenden Engpass auszugleichen.

Die Wasserversorgung in der Gemeinde ist kleinteilig organisiert: Mehrere Genossenschaften sowie die Gemeinde selbst sind jeweils für unterschiedliche Bereiche zuständig. Das akute Wasserproblem betrifft laut Bürgermeister Guntram Perdacher (SPÖ) aktuell nur eine dieser Genossenschaften. Deshalb kam es am Wochenende zu der ungewöhnlichen Situation, dass manche Bürgerinnen und Bürger nachts vergeblich den Wasserhahn aufdrehten, während nur wenige Straßen weiter die Versorgung wie gewohnt funktionierte. Entwarnung gibt es allerdings auch bei den übrigen Wasserversorgern nicht: „Viele haben keinen oder nur einen geringen Überlauf“, erklärt Perdacher, der im Austausch mit den Obleuten der Wassergenossenschaften steht.

Bürgermeister Guntram Perdacher verweist auch auf die Trockenheit in ganz Kärnten © Hermann Sobe

Unter den Betroffenen herrscht zwar Verständnis über die schwierige Lage, gleichzeitig gibt es aber Kritik an der Kommunikation: „Unser Nutz- und Trinkwasser wurde ohne Vorwarnung abgestellt. Da die Trockenheit in Kärnten ohnehin ein großes Thema ist, halten wir diese Form des Krisenmanagements und die fehlende Informationspolitik für absolut unzumutbar“, kritisiert eine Leserin. Vonseiten der Wassergenossenschaft selbst war für die Kleine Zeitung bislang kein Zuständiger erreichbar. Perdacher bittet jedoch um Verständnis: „Die Menschen arbeiten ehrenamtlich für die Wasserversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Sie sind sehr bemüht, vorsichtig und verantwortungsvoll zu handeln.“

Aufruf zum Wassersparen

Auf ihrer Webseite veröffentlicht die Gemeinde einen Appell der Wassergenossenschaft St. Jakob: Das Befüllen von Pools, das Waschen von Fahrzeugen, das Reinigen von Vorplätzen und Höfen sowie das Bewässern von Rasen und anderen Grünflächen soll vermieden werden. Hausgärten sollen außerdem nur sparsam und wenn möglich mit der Gießkanne in den frühen Morgen- oder Abendstunden gegossen werden. „Nur durch einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Wasser können wir gemeinsam die Versorgung auch in den kommenden Wochen sicherstellen“, heißt es dort.