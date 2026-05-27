Nachdem sich Jurij Rodionov hier in Paris erfolgreich durch die gnadenlose Qualifikationsmühle gekämpft hatte, war für den 27-Jährigen in der ersten French-Open-Runde schon wieder Endstation. Erst dreimal (jeweils in Roland Garros) durfte der Schützling von Gilbert Schaller und Alex Peya bisher bei einem Grand Slam Hauptrunden-Luft schnuppern – und so gestand der geknickte ÖTVler auch: „Wenn mir einer vor sechs, sieben Jahren gesagt hätte, ich würde das bis heute nur dreimal schaffen, wäre ich schon sehr enttäuscht gewesen.“ Aber es sei eben extrem schwierig, in diesen erlauchten Tennis-Kreis vorzustoßen.

Als Trostpflaster wurden Rodionov 87.000 Euro Preisgeld überwiesen. Das klingt im ersten Moment für eine Auftaktniederlage nach sehr viel Geld, allerdings bleiben dem Österreicher davon nach der Steuerkeule nur rund 65 Prozent. Trotzdem, gegenüber anderen Sportarten sei dies freilich eine hohe Summe „und würde ich mich jetzt als armes Schwein bezeichnen, könnte ich mich selbst nicht ernst nehmen“, sagt Rodionov, der aber hinsichtlich Einnahmen auf die unterschiedliche Popularität der Sportarten hinweist. Der Leichtathlet verdiene daher weniger, der Fußballer mehr.

Kommt die Preisgeld-Erhöhung?

Eine Saison würde den Daviscupper bis zu 150.000 Euro kosten, umso wichtiger ist für Spieler jenseits der Top 100 eine Grand-Slam-Qualifikation. Und umso wichtiger wäre es auch für Athleten auf dem Level Rodionovs, würde die geforderte Preisgelderhöhung bei Majors von 15 auf 22 Prozent durchgeboxt werden können. Doch schlug die angekündigte Boykott-Aktion in Roland Garros keine hohen Wellen. Und ob eine mögliche Erhöhung auch eine gerechtere Verteilung der Preisgelder zugunsten weniger guter Spieler inkludieren wird, ist auch nicht garantiert.