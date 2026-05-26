Am Dienstag findet in Graz die erste Bürgermeisterinnen-Konferenz dieser Art statt. Denn der Gemeindebund Steiermark vergrößert den Landesvorstand und die Delegiertenversammlung um zwei Plätze – sie sind Frauen vorbehalten. 25 Bürgermeisterinnen kommen dafür in Frage (Graz mit Stadtchefin Elke Kahr ist kein Mitglied).

Aktuell ist Maria Fischer (SPÖ) aus Spital am Semmering als Vizepräsidentin die einzige Frau an der Spitze des Gemeindebundes. Daran ändert sich nichts, sehr wohl aber im 12-köpfigen Landesvorstand, wo derzeit Eva Schmidinger (Pernegg an der Mur) und Maria Skazel (St. Peter im Sulmtal; beide ÖVP) die einzigen Frauen sind. Künftig kommen zwei Vorstandsplätze dazu. Für Frauen, natürlich mit Stimmrecht. Auch die Delegiertenversammlung wird erweitert, wie man bei Präsident Erwin Dirnberger bestätigt.

Gewählt wird am Dienstag, man kann davon ausgehen, dass Fischer, Schmidinger und Skazel nicht antreten, sitzen sie doch schon in den Entscheidungsgremien. Die nächste Wahl ist nach den steirischen Gemeinderatswahlen, die regulär im Frühjahr 2030 sein werden.

Der Gemeindebund Österreich spricht sich generell für eine stärkere Beteiligung von Frauen in der Kommunalpolitik aus. Im Bundesländervergleich gibt es die meisten Bürgermeisterinnen in Niederösterreich (95), gefolgt von Oberösterreich (51), der Steiermark (26 mit Graz) und Tirol (21).