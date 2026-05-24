Mit einem 3:0-Sieg gegen Stuttgart hat sich der FC Bayern am Samstag das nationale Double gesichert. Während die Rekordsieger aus München seit 2020 auf den Titel im DFB-Pokal gewartet haben, war es für ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer sein bereits dritter Triumph nach 2022 und 2023, als er den Pokal mit Leipzig gewonnen hatte. „Es ist wichtig, dass man so eine Saison dementsprechend feiert“, zeigte sich der Österreicher nach dem Titelgewinn gelöst. „Für das arbeitet man jeden Tag, für das stehst du jeden Tag auf. Ein Pokalfinale in Berlin, das macht richtig Bock und hat auch heute wieder richtig Spaß gemacht.“

Weniger Spaß hatte Laimer jedoch nach der Partie. Denn anstelle den Sieg ausgelassen mit seinen Teamkollegen feiern zu können, wurde der 28-Jährige nach Schlusspfiff zur Dopingprobe gebeten. „Das macht gar keinen Spaß. Das sollte verboten gehören, die Scheiße, dass du nach dem Pokalsieg in den Dopingraum musst“, sagte Laimer, der in der 61. Minute die große Chance auf das 2:0 liegen gelassen hatte, mit einem Lachen. „Ich habe extra die Chance vergeben dafür, trotzdem haben sie mich geholt fürs Doping.“

Und auch hinsichtlich seiner stockenden Verhandlungen über eine Verlängerung seines Mitte 2027 auslaufenden Vertrages hatte der Salzburger die Lacher auf seiner Seite. Auf die Frage, wieso Laimer so viel fordere, antwortete er: „Ich habe ehrlicherweise noch nie etwas gefordert. Schauen wir, wo die Reise hingeht. Ich bin jetzt drei Jahre hier und habe vor, noch einige Titel mehr zu gewinnen mit dem Klub.“ Ob sich Laimers Zukunft noch vor der WM oder erst danach entscheidet, ist offen. „Es kann jeden Tag sehr schnell gehen“, sagte Laimer, der dann frech anfügte: „Vielleicht wird Österreich Weltmeister, dann wird‘s noch teurer!“