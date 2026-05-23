Bisher unbekannte Täter nahmen im März über eine Social-Media-Plattform Kontakt mit einem 51-jährigen Mann aus dem Bezirk Hermagor auf und verleiteten ihn zur Teilnahme an Messenger-Gruppen, in denen Investitionstipps gegeben werden.

Über eine eigene App und eine Website „investierte“ er schließlich in mehreren Überweisungen einen Gesamtbetrag von mehreren 100.000 Euro. Um das Opfer zu den Überweisungen zu verleiten, wurden sogar Einzahlungen auf sein Konto durchgeführt. Weitere Ermittlungen der Polizei werden geführt.