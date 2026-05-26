„Ich hätte ein strengeres Urteil erwartet.“ Das hat ein Villacher (56) im Interview mit der Kleinen Zeitung gesagt. Einige Monate, nachdem er am Landesgericht Klagenfurt wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs zu 24 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden ist.

Seine Erwartung könnte sich für den 56-Jährigen vielleicht doch noch erfüllen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat gegen den ehemaligen Unternehmer ein neues Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie Behördensprecher Markus Kitz bestätigt. Im Wesentlichen geht es darum, dass gegen den 56-Jährigen wegen Bestechung ermittelt wird. Er soll Mitarbeitern der Wohnungsgenossenschaft „Meine Heimat“ Geschenke gegeben haben, damit seine eigenen Betrügereien unentdeckt bleiben.

Das deutet der Villacher in seinem im Eigenverlag erschienenen Büchlein „Der Waschmaschinen Coup“ an. Darin versucht der verurteilte Straftäter sich einerseits besser darzustellen und andererseits deutet er an, dass es namentlich nicht genannte Mitwisser, sogar Mittäter bei seinem riesigen Betrug gibt. Diese sollen in den Reihen der Heimat-Mitarbeiter zu finden sein.

„Heimat“ brachte Anzeige ein

Andeutungen und Behauptungen – heftig, aber vage –, die der 56-Jährige in seinem Prozess nicht gemacht hat. In einer internen Untersuchung hat die „Heimat“ im Vorjahr auch keine Hinweise auf Mitwisser in ihren eigenen Reihen finden können.

Wenig überraschend hat die „Heimat“ mit solchen Spekulationen wenig Freude. Daher habe man bei der Staatsanwaltschaft angeregt zu prüfen, ob es Mittäter gebe, sagte „Meine Heimat“-Chef Helmut Kusternik.

Genau das tut die Strafverfolgungsbehörde jetzt: Sie ermittelt nicht nur gegen den bereits verurteilten Betrüger und Buchautor, sondern auch „gegen unbekannte Täter wegen Beitrags- bzw. Bestimmungshandlungen zum schweren Betrug, allenfalls Untreue zu jenen Fakten hinsichtlich derer der 56-Jährige bereits verurteilt wurde“, schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Es gilt die Unschuldsvermutung.