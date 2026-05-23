Besseres Wetter kann sich die Steiermark an einem verlängerten Wochenende wohl kaum wünschen. Schon am Samstag durften sich Steirerinnen und Steirer landesweit über einen nahezu wolkenlosen Himmel und sommerliche Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad freuen. In den kommenden Tagen geht es ähnlich sommerlich weiter, die Temperaturen steigen laut den Meteorologen der Geosphere Austria sogar noch weiter an.

Schon in der Nacht auf Sonntag verziehen sich die letzten Quellwolken, das sorgt am Sonntagvormittag in der ganzen Steiermark für ungetrübten Sonnenschein. Erst gegen Mittag bilden sich wieder ein paar Wolken, doch auch im Bergland soll es laut Prognosen trocken bleiben. Der Sonntag startet temperaturtechnisch mit acht bis 14 Grad, die Anzeige am Thermometer arbeitet sich aber im Laufe des Vormittags rasch nach oben. Sogar die 30-Grad-Marke könnte am Pfingstsonntag mancherorts geknackt werden.

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Steiermark bekommt bis zu 31 Grad

Noch heißer wird es dann am Montag, da könnten die Temperaturen sogar auf 31 Grad steigen. Zumindest bis Dienstag soll das Sommerwetter erhalten bleiben, dann könnte eine schwache Störung ein paar Grad Abkühlung bringen.

Am heißesten war es am Pfingstsamstag in der Steiermark bislang in Frohnleiten, dort wurden 27,3 Grad gemessen, mit 27 und 26,9 Grad dicht dahinter folgten Bruck an der Mur und Murau.