Die Liebesgeschichte von Marius und Uschi Steurer begann eigentlich schon im Jahr 1996. „Wir waren beide in der gleichen Firma beschäftigt und ein guter Freund von mir hat sich für einen Urlaub mit Freunden meinen Zagreb-Stadtplan ausgeborgt. Tage später fand ich einen Zettel auf meinem Schreibtisch, ich soll mich bei einer unbekannten Durchwahl melden, es geht um Kaffee", erinnerte sich die Braut. Unter der Durchwahl erreichte sie Marius, damals noch Arbeitskollege, jetzt Ehemann. „Dann gestand mir Marius, dass er in Zagreb meinen Stadtplan zerstört hat und es ihm sehr leid tut. Als Wiedergutmachung würde er mich auf einen Kaffee einladen. Tja, es blieb nicht bei dem einen Kaffee, jetzt trinken wir seit mehr als 20 Jahren unseren Kaffee gemeinsam", sagt Uschi mit einem Lächeln.

Anfang Mai hat sich das Brautpaar nochmal das Ja-Wort gegeben. Und der Grund: „Kein Witz. Da wir aber immer unseren Hochzeitstag vergessen, haben wir am 1. Mai nochmals geheiratet im schottischen Dorf Gretna Green.“

In Gretna Green wurde geheiratet © KK/Privat

Doch aus der geplanten Trauung machte das Paar ein kleines Geheimnis. „Wir sind mit dem Wohnmobil, vielen Freunden und den Hunden in Schottland unterwegs gewesen. Marius und ich haben uns noch in Treibach bei Herzstücke schottische Hochzeitstracht anfertigen lassen und haben dann ganz einfach geheiratet, unsere Freunde wussten nichts davon und sind in Jeans und T-Shirts dagestanden. Das war eine Hochzeit ganz nach unserem Geschmack, jeder wie er sich wohl fühlt", erklärt die tibetische Heilpraktikerin. Marius ist selbstständig und in der IT-Branche tätig.

Wenn man in Gretna Green heiratet, darf ein Foto mit Amboss nicht fehlen © KK/Privat

Rund drei Wochen verbrachte das Paar gemeinsam mit den Freunden noch in Schottland. Wenn man die beiden mal nicht beim Reisen oder in ihrer Heimatgemeinde Knappenberg findet, dann wahrscheinlich beim Trail-Laufen oder auf den Bergen. Das Glück perfekt machen auch ihre beiden Kinder. „Unsere Tochter lebt seit 2018 in Australien und unser Sohn studiert in Wien.“