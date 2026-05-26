Die Industrie ist Kärntens wichtigster Wirtschaftszweig. 412 aktive Unternehmen beschäftigen rund 30.000 Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen, davon bilden an die 100 Unternehmen in etwa 1072 Fachkräfte von morgen aus. Dass die duale Ausbildung in den Berufen Mechatronik und Elektrotechnik auf sehr hohem Niveau ist, haben 14 Fachkräfte von morgen vor kurzem unter Beweis gestellt. Ein St. Veiter Lehrling konnte sich beim Bewerb den Sieg holen, zwei weitere den dritten Plätze.

Bei den Landeslehrlingswettbewerben in der Technischen Ausbildungs GmbH in St. Andrä konnten die Teilnehmenden die Jury mit ihrer exakten Arbeitsweise überzeugen. In der Elektrotechnik galt es, einen mechanischen Aufbau samt Programmierung und Verdrahtung umzusetzen. Im Bereich Mechatronik bestand die Herausforderung darin, eine Anlage fachgerecht zu installieren und in Betrieb zu nehmen. All dies innerhalb der vorgegebenen Zeit zu bewältigen, war der Anspruch. Den Sieg im Bereich Elektrotechnik, Anlagen- und Betriebstechnik holte sich Georg Plieschnegger von der Teibacher Industrie AG. Im Bereich Mechatronik konnten sich Marcel Groicher und Christoph Orasch von der Springer Maschinenfabrik über Bronze freuen.

Landeslehrlingswettbewerb Mechatronik: Michael Velmeden (Obmann der Sparte Industrie), Christoph Orasch, Marcel Groicher (3. Platz, Springer Maschinenfabrik GmbH) und Landeshauptmann Daniel Fellner. © WK Kärnten

Das Interesse an den beiden Wettbewerben war groß: Neben den Juroren nutzten auch zahlreiche Besucher die Gelegenheit, den Nachwuchstalenten bei ihrer Arbeit zuzusehen, darunter auch rund 250 Schüler, die sich ein Bild von der Lehrlingsausbildung in der Kärntner Industrie machen konnten.