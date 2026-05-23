Eine Explosion in einem Nebengebäude eines Einfamilienhauses, das als Hobby- und Freizeitraum genutzt wurde, hielt Freitagabend die Einsatzkräfte auf Trab. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist laut Polizei noch unklar. Fest steht aber, dass eine 38-jährige Frau durch die Explosion verletzt wurde. Zudem wurde das Gebäude stark beschädigt.

Die Frau konnte sich noch selbst aus dem Gebäude retten. Nachbarn leisteten laut Polizei sofort Erste Hilfe und entfernten die brennende Kleidung und versorgten die 38-Jährige, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz geflogen. Der Rettungshubschrauber Christophorus 17 stand dafür im Einsatz.

Spezialkräfte und Brandermittler am Zug

Die Freiwillige Feuerwehr Donnersbach führte anschließend Kontrollen durch, um eine weitere Brandentwicklung auszuschließen. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion laufen. Laut Polizei werden sie von Brandermittlern und Spezialkräften durchgeführt.