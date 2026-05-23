Am Freitagabend gegen 21.05 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu einem Sägewerk in Lassing ausrücken. Der Grund: Dort war es zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen.

Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen schwer verletzten 46-Jährigen vor. Der Mann war mit beiden Beinen in einer Maschine eingeklemmt, war aber ansprechbar. Der Unfall ereignete sich in der Halle, in der die „Paketierung“ stattfindet. Drei Arbeitskollegen waren dem Mann bereits zu Hilfe geeilt und betreuten ihn laut Polizei psychisch.

Bergung mittels Seilzug und hydraulischem Spreizgerät

Die Freiwilligen Feuerwehren Liezen und Döllach errichteten einen Seilzug, um laut Polizei die abgestürzte Maschine zu sichern und anzuheben. Zuvor stabilisierte die Notärztin des Rettungshubschraubers Christophorus 14 den Verletzten. Der Mann konnte mithilfe eines hydraulischen Spreizgeräts und des Seilzugs befreit werden.

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen in das LKH Rottenmann gebracht. Von dort wurde er ins LKH Leoben verlegt, wo er stationär in Behandlung ist.

Maschine stürzte zu Boden

Laut der Polizei dürfte bei Arbeiten eine Kette aus der Führungsschiene gedrückt worden sein. Daraufhin stürzte die Maschine zu Boden und riss den Mann mit und klemmte ihn unter sich ein. Das Arbeitsinspektorat Leoben wurde informiert. Weitere Erhebungen zur genauen Unfallursache sind noch ausständig.