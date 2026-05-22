Rund 1000 Fachkräfte von morgen werden aktuell in etwa 100 Kärntner Industriebetrieben ausgebildet. Bei den Landeslehrlingswettbewerben in der technischen Ausbildungs GmbH in St. Andrä konnten Teilnehmende kürzlich unter Beweis stellen, dass die duale Ausbildung im Beruf Mechatronik auf sehr hohem Niveau erfolgt.

Spitzenplatzierung für Infineon

Im Teamwettbewerb galt es, in vorgegebener Zeit eine Anlage fachgerecht zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Platz eins und Platz zwei gingen dabei nach Villach. Die Infineon-Lehrlinge Valentin Rull und Philipp David erreichten Gold. Timo Fugger und Tobias Walder, ebenfalls Lehrlinge bei der Infineon, erkämpften sich den zweiten Platz. Der dritte Podiumsplatz ging mit Marcel Groicher und Christoph Orasch nach Friesach – die beiden arbeiten bei der Springer Maschinenfabrik GmbH.

Das Interesse am Wettbewerb war groß: Neben zahlreichen anderen Besucherinnen und Besuchern sahen auch 250 Schülerinnen und Schüler zu, als die Lehrlinge ihr Können zeigten. „Derartige Veranstaltungen ermöglichen einen anschaulichen Einblick in die Lehrlingsausbildung der Industrie. Was hier im Kleinen geschaffen wird, kommt später in großdimensionierten Anlagen zum Einsatz. Die Leistungen unterstreichen eindrucksvoll, dass die Ausbildung auf höchstem Niveau erfolgt und die Fachkräfte von morgen bestmöglich auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet“, so WK-Präsident Jürgen Mandl.