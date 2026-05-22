



Seit wenigen Tagen sind die Wände im Forum des Kleine-Zeitung-Büros in Feldbach wieder leer – allerdings nur vorübergehend. Im

Rahmen des sechsten Künstlertreffs präsentiert der Künstler und Spitzenkoch Peter Troißinger aus Fehring sechs Werke seines neuesten kreativen Schaffens.



Und so geheimnisvoll hat es bislang noch kein Kunstschaffender gehalten, der im Regionalbüro ausstellte: Denn welche der

insgesamt rund 15 Malereien aus der Serie „Karin (KI) + Ich“ tatsächlich ihren Platz im Regionalbüro finden werden, enthüllt Troißinger erst bei der Vernissage am Mittwoch, 27. Mai, um 18 Uhr. Freier Eintritt, herzliche Einladung.

Welche seiner neuen Werke Künstler Peter Troißinger aus Fehring ausstellen wird, ist noch ein Geheimnis © Julia Schuster