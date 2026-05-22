Der Wetterbericht für den morgigen Samstag verspricht, was sich jeder Organisator von Open-Air-Veranstaltungen erhofft: Sommerliche Temperaturen von bis zu 26 Grad werden erwartet, dazu kommt strahlender Sonnenschein. Unter blauem Himmel sollte also ein Straßenfest über die Bühne gehen, das mittlerweile ein Fixpunkt im Grazer Event-Kalender ist: Das „Zinzengrinsen“. 2016 fand es zum ersten Mal statt. Eine Coronapause eingerechnet, wird die schmucke Straße im Univiertel heuer zum zehnten Mal zum Festgelände.

Street Food und Musik

„Wir machen wieder sichtbar, was es bei uns alles gibt. Wir zeigen, dass die Straße nicht nur zum Durchfahren ist und man miteinander etwas auf die Beine stellen kann“, erklärt Claudia Kocher-Peschl vom Verein Zinzengrinsen, der die Veranstaltung organisiert. Für Grazer und Grazerinnen, die an dem Tag ab 14 Uhr vorbeischauen, bedeutet das unter anderem, das der Herd daheim kalt bleiben kann. Das Street-Food-Angebot reicht von Pullend Pork bis zu philippinischen Gerichten. „Betriebe, die hier ansässig sind, haben sich wieder etwas Besonderes einfallen lassen“, macht Kocher-Peschl schon im Vorfeld Appetit.

Erstmals Parade zur Eröffnung

Wie immer ein Fixpunkt beim Zinzengrinsen: das vielfältige Musikprogramm. Jazzklänge werden ebenso zu hören sein wie Reggae oder Pop. Auf große Bühnenaufbauten wird verzichtet, die direkte Begegnung mit den Künstlern trägt zum Charme des Zinzengrinsens bei. Das wird diesmal übrigens um 14 Uhr erstmals mit einer Parade eröffnet, die am Sonnenfelsplatz startet. „Neu ist außerdem, dass Künstler von der Oper und vom Schauspielhaus dabei sind. Und wir weiten unseren Blick und holen etwa die ukrainische Community vor den Vorhang, die mit einem Chor, einer Jugendband und einem Stand im Bereich der Kinderanimation vertreten ist“, verrät die Organisatorin. Bei Workshops können Groß und Klein vor Ort selbst kreativ werden. Wer nicht genug hat, wenn in der Straße um 22 Uhr Ruhe einkehrt, kann dann übrigens im Kottulinsky weiterfeiern. Dort findet die offizielle After-Festival-Party statt.

Zweite Phase der Umgestaltung vertagt

Während das Fest wie geplant über die Bühne geht, ist derzeit offen, wann die Umgestaltung der Zinzendorfgasse finalisiert wird, die ja seit 2023 Begegnungszone ist. Gepflanzte Bäume sollen die provisorischen Pflanzentröge ersetzen, die Straße bekommt ein einheitliches Niveau für alle Verkehrsteilnehmer und einen neuen Straßenbelag. Das Projekt zählt allerdings zu den insgesamt 120 Millionen Euro teuren Vorhaben, die Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) kürzlich aus Spargründen vertagt hat. „Die Traurigkeit, dass sie gerade keine Baustelle vor der Tür haben, hält sich bei den ansässigen Unternehmern in Grenzen“, meint Kocher-Peschl im Vorfeld des Zinzengrinsens schmunzelnd. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) möchte die angekündigte Umgestaltung weiterhin konsequent umsetzen. Ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss ist für den Herbst denkbar.