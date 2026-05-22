Kurz nach 9.30 Uhr wurde am Freitag, 22. Mai, die Freiwillige Feuerwehr Krems bei Voitsberg zu einem Einsatz in den Kremser Reihen alarmiert. Dort war ein Lkw mit slowenischem Kennzeichen in Fahrtrichtung Voitsberg mit einem Defekt stehen geblieben. Dabei verlor das Schwerfahrzeug auch eine größere Menge an Betriebsmitteln, die Ölspur zog sich auf einer Länge von ungefähr 200 Metern durch die Kremser Reihen.

Fahrbahn gereinigt

In der Folge musste die rechte Fahrspur für den Verkehr gesperrt werden. Die Einsatzkräfte der FF Krems und Mitarbeiter des Straßenerhaltungsdienstes sicherten die Gefahrenstelle ab und banden die ausgeflossenen Betriebsmittel mit Ölbindemittel. Im Anschluss wurde die Fahrbahn gereinigt, ehe sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.