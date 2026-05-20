In der Nacht auf Sonntag, kurz vor Mitternacht, wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bärnbach zu einem Unfall auf Höhe des Friedhofs alarmiert. Ein Pkw war von der Straße abgekommen und rammte in weiterer Folge ein Verkehrsschild, zwei Straßenlaternen, einen Verteilerkasten und eine Bushaltestelle. Wie genau der Unfall zustande kam, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Weil der Pkw nicht mehr fahrtauglich war, musste zusätzlich das Wechselladefahrzeug samt Kran der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg anrücken, um das Fahrzeug zu bergen. Auch die Stadtwerke sowie die Energie Steiermark wurden aufgrund der Schäden am Verteilerkasten alarmiert. Betriebsmittel mussten nicht gebunden werden, die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bärnbach beseitigten Trümmerteile und reinigten die Fahrbahn.