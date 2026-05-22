Am Donnerstagabend kam es in Bärnbach zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Autofahrer war auf der Hauptstraße im Ortsgebiet unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kam in der Folge von der Fahrbahn ab und krachte in eine Hausmauer eines Einfamilienhauses. Die Bewohner des Hauses rannten nach draußen und versuchten dem Verunfallten zu helfen.

Totalschaden am Auto

Dieser hatte sich zumindest noch selbstständig aus dem Auto befreien können, blieb in der Folge aber bewusstlos neben seinem Wagen liegen. Die Bewohner setzten die Rettungskette in Gang und alarmierten u.a. das Rote Kreuz.

Der Mann wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Graz eingeliefert. An seinem Auto entstand ein Totalschaden, die Hausfassade sowie der Zaun sind ebenfalls beschädigt.