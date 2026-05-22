Die Erkrankung ihrer besten Freundin Carmen Rinnhofer war für Antonia Gusenbauer der Stein des Anstoßes. Carmen leidet schwer an ME/CFS, auch als Chronic-Fatigue-Syndrom bekannt. Während die beiden jungen Frauen früher ihr Leben gemeinsam bestritten haben, konnte Carmen Rinnhofer während der letzten Jahre in den schwersten Phasen nur rund einmal pro Monat mit ihrer Freundin via Textnachricht in Kontakt treten. Um nicht tatenlos zuzusehen, hat Gusenbauer eine Benefizveranstaltung organisiert – um Spenden für diese aktuell unheilbare Multisystemerkrankung zu sammeln. „Solidarität mit ME/CFS“ hat am 17. Mai den Grazer Hauptplatz in Beschlag genommen. Mit einem Charity-Flohmarkt, fachlichen Beiträgen, Erfahrungsberichten Betroffener sowie Musik und Tanz.

Nun ist die Abrechnung abgeschlossen: 30.922 Euro an Spenden sind zusammengekommen. „Ich bin von der Solidarität überwältigt“, sagt Gusenbauer. „Manch einer hat seine gesamte Geldtasche in unsere Spendenbox geleert.“ Man habe den Ernst der Lage in Bezug auf die äußerst geringe Versorgung der Betroffenen darstellen wollen, „aber wir haben versucht, den Tag nicht bedrückend, sondern hoffnungsvoll zu gestalten". Und auch ihre Freundin, Carmen Rinnhofer, sei „überwältigt, obwohl sie nicht dabei sein konnte“.

Beste Freundinnen: Carmen Rinnhofer und Antonia Gusenbauer sind seit Jahren eng befreundet © Privat

Neue Ideen, weitere Pläne

Die Spenden gehen vollumfänglich an die „We & ME“-Foundation, die von der Familie Ströck ins Leben gerufen wurde. Zwei von drei Söhnen sind seit Jahren zum Teil schwerst von ME/CFS betroffen. Die Foundation hat sich der Forschungsförderung verschrieben. Mit „Solidarität für ME/CFS“ wird es auf alle Fälle weitergehen. „Wir haben schon neue Ideen und sind am Pläne schmieden“, sagt Gusenbauer.