Kurz nach 18 Uhr am Mittwochabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Grafendorf mittels Sirene zu einem Verkehrsunfall auf der B54 gerufen.



Ein Pkw-Lenker kam aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dabei waren auch zwei Kinder im Auto. Die Feuerwehrsanitäter übernahmen die Erstversorgung der drei Personen, während ihre Kollegen die Unfallstelle sicherten und den Brandschutz gewährleisteten.

Das Rote Kreuz brachte die beiden Kinder in das Krankenhaus zur weiteren Versorgung, der Lenker selbst blieb unverletzt © FF Grafendorf



Der Fahrer selbst blieb unverletzt, die beiden Kinder wurden jedoch vom Roten Kreuz übernommen und mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, wurde der Pkw mit einer Seilwinde aus dem Graben geborgen und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.