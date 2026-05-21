Die Tochter der Frau meldete die Abgängigkeit am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr bei der Polizei. Umfangreiche Suchmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet. Neben mehreren Polizeistreifen standen Polizeidiensthunde, zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren, Drohnenteams, Suchhundestaffeln, die Rettungshundebrigade, Polizeischüler sowie weitere Unterstützungskräfte im Einsatz – insgesamt 157 Personen waren beteiligt. Im Zuge der systematischen Suche wurde der Suchradius nach Zeugenhinweisen erweitert.

Gegen 16.13 Uhr konnte die vermisste 91-Jährige schließlich durch Hinweise von drei Zivilpersonen mithilfe einer Feuerwehrdrohne in einem Waldstück aufgefunden werden. Die Frau war ansprechbar, klagte jedoch über Schmerzen im Hüftbereich. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzt wurde sie in das LKH Vorau eingeliefert. „Wie nun bekannt wurde, ist die 91-Jährige Donnerstagfrüh, 21. Mai 2026, im Krankenhaus verstorben“, teilte die Polizei heute per Presseaussendung mit.