Veränderungen stehen in der Messe in Klagenfurt an, genauer im siebenköpfigen Aufsichtsrat. Aufsichtsratschef Harald Kogler muss sich von Corinna Smrecnik verabschieden und darf sich über unternehmerisches Know-how freuen.

Denn für Smrecnik zieht Bernd Hinteregger in den Aufsichtsrat ein. „Mit seiner breiten unternehmerischen Erfahrung, seiner Rolle als Investor und seinem Engagement für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Kärnten bringt er wertvolle Impulse in die strategische Weiterentwicklung der Messegesellschaft ein“, wird Klagenfurts SPÖ-Chef Ronald Rabitsch in einer Aussendung der Partei zitiert. Hinteregger ist seit 20 Jahren Unternehmer, baute die HB1-Hotelkette auf und sanierte zwölf Hotels. Heute besitzt er vier Tourismusbetriebe in Österreich, ist an mehreren Unternehmen beteiligt und regelmäßig in der Puls 4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ zu sehen. Seit Oktober ist Hinteregger Präsident des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands.

Landeshauptmann Daniel Fellner und SPÖ-Stadtparteichef Ronald Rabitsch mit Bernd Hinteregger (Mitte) © SPÖ Klagenfurt

Smrecnik wechselt in den Lakeside Park

„Hinteregger steht für einen Zugang, der wirtschaftliche Dynamik mit regionaler Verantwortung verbindet – genau jene Kombination, die ein modernes Messeunternehmen braucht, um im Wettbewerb zu bestehen und gleichzeitig ein starker Motor für Beschäftigung, Innovation und regionale Wertschöpfung zu bleiben. Seine Expertise wird die Zukunftsfähigkeit dieses zentralen Standortfaktors weiter stärken“, ist sich Rabitsch sicher. Corinna Smrecnik, früher SPÖ-Stadträtin in Klagenfurt und heute Patientenanwältin des Landes, wechselt dafür in den Aufsichtsrat des Lakeside Parks. Dort soll sie mit „ihrem klaren Blick für Standortentwicklung“ Akzente im Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft und Stadt setzen, lautet die Hoffnung der SPÖ.