Neues gibt es auch von Jaimy Reisinger: Die oststeirische Patissière, die mit 19 den „Falstaff Young Talents Cup“ in der Kategorie Patisserie und ein paar Jahre darauf auch den Titel „Patissière des Jahres“ – beides von „Rolling Pin“ vergeben – abräumte, kennt man in Graz vor allem durch ihr süßes Wirken im Grazer Sternelokal „Artis“. Von dort war sie zu Hubert Wallner an den Wörthersee gewechselt, mittlerweile ist sie aber selbstständig und Mitbegründerin von „Kuliktiv“, bestehend aus vier jungen Frauen aus unterschiedlichen Bereichen der Gastronomie. Sie eröffneten kein gemeinsames Restaurant, sondern sind für Events oder Pop-ups als weibliches Talentpaket buchbar.

Ein Event-Format hat Reisinger nun auch abseits davon in Graz geschaffen: Mit „Bija“ nennt sich ein „neues, kuratiertes Dining-Format an der Schnittstelle von Pâtisserie, Gestaltung und sinnlichem Erleben“, wie sie es zur Premiere im Februar beschrieben hat. Es solle kein klassisches Dinner oder Pop-up sein, sondern versteht sich „als kuratierte Erfahrung – limitiert, persönlich und bewusst inszeniert“. Am Pfingstwochenende geht „Bija“ – das Wort kommt aus dem Sanskrit und steht für Samen, Ursprung und Anfang und steht in der indischen Philosophie für „das Potenzial, aus dem etwas Neues entstehen kann“ – zur zweiten Runde in Graz. Der Ort ist wieder das obere Stockwerk des Gewürzhauses „van den berg“.

An drei Terminen, nämlich dem 22., 23. und 24. Mai, können für die „dessert-inspirierte Dining Experience“ limitierte Plätze um 240 Euro pro Person gebucht werden. Das beinhaltet sieben Gänge plus zahlreiche Grüße aus der Küche und die Getränkebegleitung. Es gibt noch Restkarten unter bija-dining.com.