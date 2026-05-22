Bis zum Jahr 2024 gab es eine Einbahnregelung bei der 24h Ultra Rad Challenge rund um Kaindorf. Radfahrer und Kfz-Verkehr bewegten sich in dieselbe Richtung. Dann hat sich der Veranstalter, der Radclub greenteam, im Jahr 2025 den Auflagen der Bezirkshauptmannschaft (BH) angepasst und Totalsperren umgesetzt, die in der Bevölkerung nicht gut ankamen.

Ein Gesetz, das Totalsperren für Radrennen grundsätzlich vorschreibt, gibt es jedoch nicht. Dafür habe sich laut Verkehrsreferent Klaus Ebner von der BH Hartberg-Fürstenfeld die fachliche Bewertung und der „Stand der Technik“ geändert: Sachverständige würden heute aus Sicherheitsgründen Totalsperren fordern. Begründung: Teilnehmer langer Rennen befänden sich „in einem körperlichen Ausnahmezustand“ und könnten die Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht zuverlässig einhalten.

Daraus folgt: Rennbetrieb und normaler Verkehr müssen getrennt werden. Andreas Gratzer, Obmann von greenteam und Veranstalter der Ultra Rad Challenge hält diese Argumentation für zu pauschal: „Warum sollen sie das nicht können?“, bemängelt er die Einschätzung, Fahrer könnten die StVO nicht einhalten. Zudem verweist er auf die weitgehend reibungslose Geschichte des Events: „Schürfwunden hatten wir genug, aber nie eine Kollision mit einem Pkw“.

So trifft BH ihre Entscheidungen

Wer eine Rennveranstaltung abhalten will, muss dafür ein fertiges Konzept vorlegen, mit Detailplänen zur Strecke, den Aufbauten, Zuschauerbereichen. Zudem muss ein Verkehrskonzept erarbeitet werden mit Umleitungen, Ordnern, Absperrungen, heißt es seitens der BH. Noch wichtig: eine Haftpflichtversicherung.

Das alles sei bei der Ultra Rad Challenge stets vorhanden gewesen, so Gratzer. Warum man sich deshalb überhaupt ein neues Konzept überlegen musste und das diesjährige vermutlich nicht bewilligt wird, ist ihm schleierhaft. Zumal es laut dem Verkehrsreferenten sogar beschleunigte Genehmigungsverfahren gibt, wenn ein Konzept problemlos funktioniert hat.

Nur: bedingt durch die Totalsperren im Jahr 2025 gab es „massive Beschwerden“. Deshalb sei man heuer laut Ebner gezwungen, genauer hinzuschauen. Derzeit ist das „Ermittlungsverfahren noch am Laufen“. Gratzer und sein Team haben unterdessen noch ein Verkehrsgutachten nachgereicht, „das bestätigt, dass unser Konzept funktioniert“. Fraglich, ob die Behörde zum gleichen Ergebnis kommt.