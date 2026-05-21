Im Herzen des Friauls erwartet Sie mit der Ausstellung „Impressionismus und Modernismus“ ein besonderes kulturelles Erlebnis: Die berühmte Sammlung des Kunst-Museum Winterthur gastiert in Udine und vereint Werke von Claude Monet, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Piet Mondrian und René Magritte an einem Ort.
Highlights
- Hochkarätige Originalwerke zeigen die Entwicklung vom Impressionismus bis zur Moderne
- Udine begeistert mit italienischem Flair abseits großer Touristenströme, eleganten Plätzen, venezianisch geprägter Architektur
- Cividale del Friuli bietet historischen Charme, verwinkelte Gassen, Mischung aus römischem Erbe und lombardischer Geschichte
- Die Region Colli Orientali del Friuli überzeugt durch sanfte Hügellandschaften, kulturelle Schätze, malerische Dörfer
Angebot
- Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
- 1 Nacht mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel Ambassador
- Eintritte Casa Cavazzini und Tempietto Longobardo
- Besichtigungen lt. Programm
- RETTER Reiseleitung: Alexandra Salvinetti
Reisezeitraum & Preis
Termin: 25. bis 26. Juli 2026
Preis: 379 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 45 Euro)
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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