Im Herzen des Friauls erwartet Sie mit der Ausstellung „Impressionismus und Modernismus“ ein besonderes kulturelles Erlebnis: Die berühmte Sammlung des Kunst-Museum Winterthur gastiert in Udine und vereint Werke von Claude Monet, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Piet Mondrian und René Magritte an einem Ort.

Highlights

Hochkarätige Originalwerke zeigen die Entwicklung vom Impressionismus bis zur Moderne

Udine begeistert mit italienischem Flair abseits großer Touristenströme, eleganten Plätzen, venezianisch geprägter Architektur

begeistert mit italienischem Flair abseits großer Touristenströme, eleganten Plätzen, venezianisch geprägter Architektur Cividale del Friuli bietet historischen Charme, verwinkelte Gassen, Mischung aus römischem Erbe und lombardischer Geschichte

bietet historischen Charme, verwinkelte Gassen, Mischung aus römischem Erbe und lombardischer Geschichte Die Region Colli Orientali del Friuli überzeugt durch sanfte Hügellandschaften, kulturelle Schätze, malerische Dörfer

Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

1 Nacht mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel Ambassador

Eintritte Casa Cavazzini und Tempietto Longobardo

Besichtigungen lt. Programm

RETTER Reiseleitung: Alexandra Salvinetti

Reisezeitraum & Preis

Termin: 25. bis 26. Juli 2026

Preis: 379 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 45 Euro)

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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