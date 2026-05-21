Ein Intendanzwechsel als deklarierte Kulturveränderung: Das Theater sei ein Ort für kollektive kreative Arbeit, der Regisseur „kein Diktator, sondern Geburtshelfer“, sie habe darauf geachtet, „mehr Frauen zu engagieren“, wolle „eine gleichberechtigte, offene Atmosphäre und ein gutes Miteinander“ pflegen. Und im 36-köpfigen Ensemble soll, nach Max Reinhardt, „jede und jeder einzelne ein Star sein.“ Eine ganze Reihe an starken Ansagen stellt Marie Rötzer, designierte Intendantin des Theaters in der Josefstadt, an den Beginn ihrer ersten Saisonpräsentation. Ihrem Vorgänger, Langzeitdirektor Herbert Föttinger, wurde zuletzt ja sein autoritärer Stil vorgeworfen, das soll sich also ändern.

Von Peter Turrini bis Teresa Präauer

Inhaltlich ist die Kurskorrektur verhaltener, „die Josefstadt wird das relevante Literaturtheater in Wien sein“, kündigt Rötzer an, in ihrer ersten Saison setzt sie dabei „auf große Namen, die aktueller sind als je zuvor: Schnitzler, Werfel, Canetti“; ihnen stellt sie Zeitgenossinnen wie Yasmina Reza, Suzie Miller und die Österreicherin Teresa Präauer zur Seite, dazu Turrini, Shakespeare, Nestroy, Molière, Jandl. Acht Premieren sind in der Josefstadt selbst geplant, sechs in der Dependance „Kammerspiele“, die als Komödienbühne fungiert, etwa mit Turrinis „Der tollste Tag“ (Regie Anna Stiepani) oder mit „letzte Runde“, in der Broadway-Autor Peter Danish die Herren Bernstein und Karajan im Blauen Salon des Hotel Sacher aufeinander loslässt (Regie: Guy Ben-Aharon).

Etliche interessante Regiepositionen sind zu erwarten: Zum Saisonauftakt am 3. September inszeniert die Ungarin Ildikó Gáspár Schnitzlers „Komödie der Verführung“ und baut Operettenarien ein, Stefan Pucher, oftmaliger Gast beim Berliner Theatertreffen, übernimmt Shakespeares „Romeo und Julia“, Oliver Reese dramatisiert Franz Werfels „Eine blassblaue Frauenschrift“, Jossi Wieler verknüpft Ernst Jandls „Aus der Fremde“ mit George Perecs „Ellis Island“ und bringt dafür Schauspielstar André Jung mit.

Rötzer mit der Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Kulturminister Andreas Babler und dem neuen kaufmännischen Josefstadt-Direktor Stefan Mehrens. 2026 erhält das Theater 12,7 Millionen Euro von der Stadt Wien und 10,7 Millionen vom Bund © APA / Georg Hochmuth

Überhaupt setzt Rötzer viel auf Gäste: Verena Altenberger übernimmt die Hauptrolle in der österreichischen Erstaufführung von Suzie Millers „Inter alia“ (Regie: Daniela Löffner). Der Nino aus Wien macht als Live-Musiker und auch als Schauspieler in der Nestroy-Produktion „Das Mädl aus der Vorstadt“ (Regie: Dominique Schnizer) mit. Von ihrer bisherigen Wirkungsstätte St. Pölten nimmt die Intendantin Nikolaus Habjans Canetti-Bearbeitung „Die Blendung“ mit. Insgesamt will sie auf Vernetzung setzen, etwa durch Kooperationen mit der Dramaplattform uniT Graz und dem Carinthischen Sommer; ein Gastspiel des Berliner Ensembles bringt Jens Harzer mit Oscar Wildes „De profundis“ nach Wien. Die neue Ära zeigt auch ein neuer Auftritt in Rot und Lila an, für den der Grazer Designer Alexander Kada verantwortlich zeichnet.

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