Zwei zerkratzte Seitentüren bei einem Auto, ein eingeschlagenes Fenster bei einem anderen Fahrzeug und mindestens zwei weitere beschädigte Autos mit einer tiefen Delle – gleich mehrere Fälle von Vandalismus in Trofaiach machen aktuell auf Facebook die Runde.

Die betroffenen Autobesitzer versuchen online in der Gruppe „Trofaiach – My Hometown“ mit über 11.000 Mitgliedern Zeugen zu finden. Was sofort auffällt: Die Vorfälle ereigneten sich alle Anfang dieser Woche bei geparkten Fahrzeugen in und nahe der Erzherzog-Johann-Straße. „Da randaliert ja jemand bewusst, hat man langsam das Gefühl“, kommentiert eine Facebook-Userin zu einem Posting.

Nicht das erste Mal

Es sei nicht das erste Mal, dass es in diesem Teil von Trofaiach zu Beschädigungen an Fahrzeugen gekommen ist: „Uns hat wer vor zirka einem Monat die komplette Fahrerseite zerkratzt. Hatten auch schon Müll oder Hundekot auf der Scheibe und Glassplitter unterm Reifen“, berichtet eine Userin. „Das passiert auf diesem ,Parkplatz‘ leider ständig. So gut wie jedes Auto, das da steht, wird zerkratzt – auch unseres war leider schon dabei“, so eine andere.

Auf Anfrage der Kleinen Zeitung teilt man bei der Polizei mit, dass bislang zwei Vorfälle von Vandalismus in diesem Zeitraum im Bereich der Erzherzog-Johann-Straße gemeldet wurden. Die Wahrnehmung mancher Anwohnerinnen und Anwohner, dass es sich hier um einen „Hotspot“ für Autobeschädigungen handelt, könne man allerdings nicht bestätigen. Zu einer derartigen Tathäufung sei es nicht gekommen.