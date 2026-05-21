Trommelwirbel in Rosental – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Am Samstag, 13. Juni, veranstalten Joachim Jauk und Kerstin Sterf im Gemeinschaftslehrgarten Rosental den „Afrika-Day“. Ab 10 Uhr wird es afrikanische Klänge und kulinarische Spezialitäten geben, außerdem werden Rasta-Zöpfe geflochten. Kurt Kostynski von „klangkling“ wird auftreten, ab 16 Uhr spielt zudem die Gruppe „Klangtreff“ mit Tamara Ott und Carina Slavio mit Unterstützung der Trommelgruppe „Hau drauf“ unter der Leitung von Maximilian Unger.

„Feiern ist Ehrensache“, sagen Jauk und Sterf, „denn der Erlös der Veranstaltung fließt in den Bau eines Spielplatzes für einen Kindergarten in Ghana.“ Im Fall von Schlechtwetter wird die Veranstaltung im Café Süße Auszeit stattfinden. „Wir freuen uns auf jeden, der kommt“, so die Veranstalter. Um Anmeldung bei Jauk unter der Nummer 0676-47 29 165 wird gebeten.