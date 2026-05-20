In der Radegunder Straße im Grazer Bezirk Andritz kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Kurz vor 16 Uhr hielt eine 45-jährige Grazerin auf Höhe Weizbachweg ihr Auto an, weil sie zum Linksabbiegen den Gegenverkehr abwarten musste.

Das bemerkte ein nachkommender Motorradlenker (20) aus dem Bezirk Weiz zu spät, als er aus einer leichten Linkskurve auftauchte. Der junge Oststeirer führte sofort eine Notbremsung durch und kam dabei zu Sturz. Er rutschte mit seinem Motorrad in das Heck des Autos und zog sich dabei schwere Verletzungen am Bein zu. Nach der Erstversorgung durch ein Rotkreuz-Rettungsteam wurde er in die LKH-Universitätsklinik eingeliefert, wo er ambulant behandelt wurde.

Folgen hatte der Unfall auch für die unverletzt gebliebene Autolenkerin. Bei der Grazerin wurde eine Alkoholisierung festgestellt, die Polizei ließ sie nicht mehr weiterfahren.