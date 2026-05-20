Das Känguru wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden im Bereich des Landesklinikums Waidhofen/Ybbs entdeckt. Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichteten, bemerkte der Rettungssanitäter Niklas Tiefenböck während eines Einsatzes einen Kleintransporter mit eingeschalteter Warnblinkanlage vor dem Krankenhaus. Der Fahrer machte ihn auf ein ungewöhnliches Tier aufmerksam – ein Känguru, das vor dem Eingang des Spitals herumhüpfte.

„Sehe ich richtig?“

Tiefenböck schilderte gegenüber noe.ORF.at, dass er zunächst an seiner Wahrnehmung gezweifelt habe. Gemeinsam mit seinen Kollegen sei man jedoch rasch zu dem Schluss gekommen, dass es sich tatsächlich um ein Wallaby-Känguru handle. Das Tier wirkte dabei nicht verletzt oder hilfsbedürftig.

Da die Sanitäter kurz darauf zu einem weiteren Einsatz gerufen wurden, informierten sie die Leitstelle über die Sichtung. Diese verständigte die zuständigen Behörden sowie den Tierpark. Laut Feuerwehr konnte das ausgebüxte Tier wenig später eingefangen und sicher zurückgebracht werden.

Känguru büxt öfter aus

Es war nicht das erste Mal, dass ein Tier aus dem Waidhofner Tierpark ausriss. Bereits Ende 2023 war ein Känguru im Bereich des Bahnhofs unterwegs. Anwohner berichteten zudem, dass in der Vergangenheit auch ein Pfau und sogar ein Luchs durch den Ort spaziert seien. Die Polizei bestätigte, dass das Känguru bereits mehrfach entlaufen war. Der Tierpark wollte sich zu dem aktuellen Vorfall nicht äußern.