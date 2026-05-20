

Tragischer Vorfall in New York: Eine Frau ist in einen offenen Gully gefallen und gestorben. Die 56 Jahre alte Frau, die nördlich der Millionenmetropole New York lebte, habe ihr Auto mitten in Manhattan geparkt, sei ausgestiegen und dann in einen rund drei Meter tiefen offenen Gullyschacht gefallen, teilte die New Yorker Polizei am Mittwoch mit.

Rettungskräfte hätten die Frau aus dem Schacht gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie für tot erklärt wurde. Woran genau sie gestorben sei, werde derzeit noch untersucht.

Untersuchung wurde eingeleitet

Auch der Energieversorger Con Edison teilte mit, dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei. Ersten Erkenntnissen zufolge sei wenige Minuten vor dem tragischen Vorfall ein schwerer Lastwagen über die Straße gefahren, dabei habe sich der Gullydeckel gelöst und verschoben.

Ein ähnlicher Vorfall hat sich vor einiger Zeit ebenfalls in New York ereignet. Da ist ein Bauarbeiter durch einen Gullydeckel gefallen.